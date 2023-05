Das Double ist vollbracht! SV Bad Schallerbach krönt sich gegen St. Marienkirchen zum Meister der Landesliga West

Details Montag, 22. Mai 2023 17:43

Am Sonntagnachmittag empfing der SV sedda Bad Schallerbach die SPG ASV St.Marienkirchen/Wallern 1b im Rahmen der 27. Runde der Landesliga West. Für die Gastgeber aus Bad Schallerbach bot sich die Möglichkeit, mit einem Sieg das Double aus dem Gewinn des Transdanubia Landescups und der Meisterschaft der Landesliga West zu fixieren. Die Gäste aus St.Marienkirchen rangieren momentan am anderen Ende der Tabelle und für sie gilt es momentan, um jeden Punkt zu kämpfen, um den knappen Vorsprung auf Gschwandt zu behalten.

Bad Schallerbach mit müden Beinen und Fahrlässigkeit im Angriff

Die Gastgeber aus Bad Schallerbach konnten sich am vergangenen Donnerstag in der Verlängerung gegen den OÖ-Ligisten Wallern mit einem packenden 3:2 Sieg im Cupfinale zum Pokalsieger krönen. Nachdem man die erste Mannschaft von Wallern besiegen konnte, wollte man natürlich auch die Landesliga-Mannschaft bezwingen. Die Schützlinge von Cheftrainer Erich Renner wirkten durchaus müde nach der englischen Woche, aber man konnte das Spielgeschehen in der ersten Halbzeit dennoch dominieren. In der 15. Spielminute hatte Ivica Zelic die erste aussichtsreiche Chance auf ein Tor, doch Horwath konnte seinen Schuss entschärfen. Ein paar Minuten später stand den Bad Schallerbachern die Querlatte im Weg, als Ralph Scharschinger die Kugel in Richtung gegnerischen Kasten gedonnert hat. Auch Miliam Guerrib, der Topstürmer und Kapitän der Gastgeber, konnte die Torflaute in der ersten Halbzeit nicht beenden, als sein Torschuss auf der Linie geklärt wurde. Ohne Tore ging es schlussendlich auch in die Halbzeitpause.

Späte Tore von Bad Schallerbach gegen harmlose Gäste

Nach der Halbzeit hat man denen Hausherren die Müdigkeit vom Cupfinale dann schon stärker angemerkt. Dennoch gelang es denen Schützlingen von Erich Renner, die Gäste weitestgehend vom eigenen Sechzehner wegzuhalten. Die Erlösung gelang dann in der 77. Spielminute, als Alexander Fröschl nach einer hervorragenden Vorarbeit von Lukas Mayer den ersehnten Führungstreffer erzielen konnte. Zehn Minuten später klingelte es erneut im Kasten der Gäste. Diesmal war erneut Fröschl zur Stelle, nachdem er von Dominik Staddlbauer assistiert wurde und knipste zum 2:0 Führungstreffer ein. Den Schlusspunkt zum 3:0 setzte dann der Joker Venhar Jashari nach einer tollen Vorarbeit von Raphael Hochstätter. Somit beendeten die Bad Schallerbacher eine kräfteraubende Woche erfolgreich mit dem Double aus der Meisterschaft und dem OÖ Landescup.

Erich Renner, Trainer SV Bad Schallerbach:

"Wir haben eine sehr kräftezehrende Woche hinter uns und ich bin froh, dass wir unsere Ziele erreichen konnten und in beiden Wettbewerben das Maximum herausholen konnten."

Die Besten: Alexander Fröschl, Raphael Hofstätter (beide Bad Schallerbach)

