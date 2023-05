Union Peuerbach unterliegt Kammer trotz starker Leistung

Details Freitag, 26. Mai 2023 16:18

Zum Auftakt der 28. Runde der Landesliga West empfing die Union Peuerbach den SK UEBEX Kammer. Besonders für Peuerbach ist es ein wichtiges Spiel, da man mit einem Sieg endgültig den Klassenerhalt fixieren könnte, für die Gäste geht es in dieser Saison hingegen um nichts mehr. Genau wie im Hinspiel im Herbst konnte sich auch dieses Mal der SK Kammer mit 1:0 durchsetzen. Zwar verpasst Peuerbach damit eine vorzeitige Entscheidung, der Klassenerhalt ist ihnen aber ohnehin kaum mehr zu nehmen.

Peuerbach dominiert das Spiel

Die Gastgeber sind von Beginn an die bessere Mannschaft und kommen auch zu einigen guten Möglichkeiten. Der Torhüter der Gäste, Lubomir Knaze, ist allerdings der Spielverderber des Abends. Gleich mehrmals verhindert er durch starke Paraden die Führung für Peuerbach. Kurz vor dem Pausenpfiff kommt es im Strafraum der Gäste zu einem wilden Hin und Her, aber wie durch ein Wunder findet der Ball den Weg nicht ins Tor. Die Gastgeber hätten bereits zur Pause deutlich führen können, die Gäste hingegen finden in der ersten Halbzeit zu keinen Chancen.

Union belohnt sich nicht für gute Leistung

Auch in der zweiten Halbzeit sind die Gastgeber mehr am Drücker, auch wenn Kammer etwas aggressiver auftritt als in der ersten Hälfte. In der 64. Minute verhindert das Aluminium die Führung für Peuerbach, kurze Zeit später scheitern auch die Gäste am Pfosten. Eine alte Fußballweisheit besagt, dass man die Tore, die man nicht macht, selber bekommt. Und in diesem Spiel trifft diese Weisheit auch zu hundert Prozent zu. In der 75. Spielminute starten die Gäste einen Angriff über die rechte Seite. Eine Flanke in den Strafraum verlängert Robert Speer mit seinem Hinterkopf ins lange Eck und bringt seine Mannschaft völlig überraschend in Führung. Nach dem Gegentreffer versuchen die Peuerbacher noch einmal alles, aber die Abwehr der Gäste steht sehr kompakt und deshalb bleibt es auch bei diesem Ergebnis.

Stimme zum Spiel:

Markus Mayr, sportlicher Leiter Union Peuerbach:

"Das Ergebnis ist nach diesem Spielverlauf sehr enttäuschend. Kammer hat sich wenig Chancen erspielt, wir haben das Spiel gemacht. In der ersten Hälfte haben wir es einfach versäumt das Tor zu machen. Kammer ist mit einer seiner wenigen Chancen in Führung gegangen. Danach haben wir noch einmal alles versucht, aber Kammer hat nichts mehr zugelassen. So ist diese Niederlage zustande gekommen."

