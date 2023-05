FC Andorf schlägt Esternberg im Derby

Details Freitag, 26. Mai 2023 20:44

In der 28. Runde der Landesliga West kam es zum Derby zwischen dem FC Illumina Andorf und der Union Leithner Bau Esternberg. Während es für die Gäste in dieser Saison um nichts mehr geht, mischen die Gastgeber nachwievor im Aufstiegsrennen mit. Zwar liegt man vor der Partie nur auf Rang sechs, hat aber nur drei Punkte Rückstand auf Platz zwei. Andorf hat sich in der letzten Zeit das Leben etwas schwer gemacht. Von den letzten sechs Partien konnte man nur eines gewinnen. Gegen Esternberg setzte man sich am Ende mit 3:0 durch und holt damit wichtige drei Punkte.

Anfangs kein echter Derbycharakter

Das Spiel beginnt relativ unspektakulär ohne viele Chancen und wenigen intensiven Zweikämpfen. Nicht gerade das, was man sich von einem Derby sonst erwarten würde. In der 26. Minute bringt Andorfs Valentin Berhammer seine Mannschaft mit einem Gewaltschuss aus gut 25 Metern in Führung. Die Gäste kommen nur durch Standards zu Möglichkeiten, können dabei aber für keine echte Gefahr sorgen. Kurz vor dem Pausenpfiff wird ihnen ein Treffer wegen eines Foulspiels in der Entstehung aberkannt.

Zweite Hälfte wird intensiver

In Hälfte Zwei geht es dann mehr wie in einem richtigen Derby zu. Das Tempo steigert sich und die Zweikämpfe werden intensiver. Vor allem die Gastgeber beginnen jetzt damit den Gegner früher zu attackieren. In der 60. und in der 65. Minute sorgt Sebastian Witzeneder mit einem Doppelpack für die frühe Entscheidung. Das 2:0 fällt nach einem schönen Spielzug über die linke Seite. Nach einem Stanglpass zur Mitte erzielt Witzendeder sein erstes Tor. Sein zweites Tor erzielt er wieder nach einem Zuspiel von der linken Seite, dieses Mal allerdings vom Sechzehner. Mit diesem Doppelpack ist das Spiel so gut wie entschieden. Die Gäste versuchen noch des Öfteren für Ergebniskorrektur zu sorgen, in der 90. Minute wird Ihnen erneut ein Tor aberkannt. Die Andorfer setzen sich am Ende verdient mit 3:0 durch und holen drei wichtige Punkte.

Stimme zum Spiel

Gerald Berger, Sektionsleiter FC Andorf:

"Mit dem Ergebnis sind wir sehr zufrieden, wir haben verdient gewonnen. Es war anfangs ein schönes Spiel, aber ohne echten Derbycharakter. In der zweiten Hälfte haben wir dann etwas früher attackiert."

Die Besten: Sebastian Witzeneder und Valentin Grossbötzl

