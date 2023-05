Bares-Hattrick beschert SK Schärding den Sieg in knappem Duell gegen Schalchen

Details Samstag, 27. Mai 2023 10:28

Im Rahmen der 28. Runde der Landesliga West empfing der SK Waizenauer Schärding den SV HAI Schalchen am gestrigen Freitagabend. Die Tabellensituation deutete hierbei auf eine eher einseitige Partie hin, da die Gastgeber aus Schärding im oberen Drittel der Tabelle situiert waren und die Schalchner knapp vor dem Tabellenkeller. Allerdings kamen die Gäste aus Schalchen mit einer durchaus breiten Brust nach Schärding, nachdem man sich zuletzt in Topform präsentiert hat, während die Schärdinger zuletzt eine 3:0 Pleite gegen Grieskirchen hinnehmen mussten.

Offener Schlagabtausch in der ersten Hälfte

Den großen tabellarischen Abstand beider Mannschaften konnte man gestern zu Beginnjedoch kaum auf dem Spielfeld wiedererkennen. Nach einer guten Anfangsphase der Gastgeber, wurde Schalchen mit fortlaufender Spieldauer die bessere Mannschaft und man konnte die Hausherren dann sogar spielerisch dominieren. Die Schützlinge von Robert Pessentheiner agierten sehr zielstrebig in der Offensive, in der jedoch das Quäntchen Glück gefehlt hat.

Nur Bares ist Wahres: Hattrick binnen sechs Minuten

Mitten in der Drangphase der Gäste, gelang denen Schärdingern dann jedoch die glücklicke Führung. In der 38. Spielminute zog der Schärdinger Stürmer Daniel Bares nach einer tollen Ballannahme an seinen Gegenspielern vorbei und erzielte die Führung für die Schärdinger. Nur drei Minuten später nahm sich der 1.98 Meter große Hüne den Ball sensationell per Brust an und erzielte daraufhin den nächsten Treffer zur 2:0 Führung. Und alle guten Dinge sind bekanntermaßen drei. Weitere drei Minuten Später erzielte Bares seinen dritten Treffer. Nach einem individuellen Fehler in der Schalchner Abwehr, schnappte sich Bares das Spielgerät und vollendete seinen Hattrick binnen sechs Minuten. Purer Wahnsinn!

Leerlauf in der zweiten Hälfte und zwei späte Tore

Nach der Bares-Show vor der Halbzeitpause brauchten beide Mannschaften erst Mal eine Weile, um sich von diesem Spektakel zu erholen. Bei beiden Teams war die Luft im zweiten Durchgang gewissermaßen draußen und die Partie ist ein wenig vor sich hingeplätschert. In der 71. Spielminute konnte der Schärdinger Christoph Mandl dann noch auf 4:0 für Schärding erhöhen. Aber auch nach dem vierten Gegentreffer ließen sich die Gäste nicht hängen und Claudiu Dumitru Pascariu gelang in der 79. Spielminute der Ehrentreffer zum 1:4 Endstand aus Sicht der Gäste.

Andreas Michl, Sportlicher Leiter, Trainer und Torwart SK Schärding:

"Die Sechs Minuten vom Bares heute waren wirklich von einem anderen Stern, Wahnsinn! Dennoch war der heutige Sieg definitiv eine Spur zu hoch, da Schalchen insbesondere in der ersten Halbzeit ein sehr starkes Spiel gemacht hat. Für uns gilt es jetzt noch in den letzten beiden Partien das Maximum herauszuholen und dann geht es in die verdiente Sommerpause."

Der Beste: Daniel Bares (Schärding)

