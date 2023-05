SV Grieskirchen stolpert bei Topspiel gegen Bad Schallerbach im Kampf um Vizemeistertitel

Details Samstag, 27. Mai 2023 14:13

In der 28. Runde der Landesliga West kam es zum absoluten Topspiel zwischen dem Zweiten SV Pöttinger Grieskirchen und dem bereits als Meister feststehendem SV bedda Bad Schallerbach. Während es für die Gäste eigentlich um nichts mehr geht, kämpfen die Gäste um den Vizemeistertitel. Dabei läuft es aber nicht immer nach Wunsch, von den letzten fünf Spielen konnte man nur zwei gewinnen und zweimal unentschieden spielen. Das Hinspiel im Herbst konnte Bad Schallerbach mit 3:0 für sich entscheiden, und auch dieses Mal gingen sie mit 2:0 als Sieger vom Platz. Für Grieskirchen ist das eine bittere Niederlage, denn damit ist der Kampf um den Vizemeistertitel schwieriger geworden.

Ausgeglichene Anfangsphase

Die ersten zwanzig Minuten der Partie verlaufen weitestgehend auf Augenhöhe, danach über Bad Schallerbach zunehmend die Kontrolle über das Spiel. In der 35. Minute kommt Schallerbach zur bis dahin besten Chance der Partie. Auf Höhe des Elfmeterpunktes kommt Miliam Guerrib zum Abschluss, den Grieskirchens Marcel Hartl sehr stark parieren kann. Aber auch die Gastgeber kommen zu ihren Möglichkeiten. Kurz vor dem Pausenpfiff kommt Grieskirchen zu einer absoluten Topchance. Nach einem schönen Zuspiel steht Matthias Leibetseder völlig alleine vor dem gegnerischen Torhüter. Sein Versuch ihn zu überlupfen scheitert allerdings kläglich.

Grieskirchen verpasst seine Chancen

Die zweite Hälfte beginnt ähnlich wie die Erste sehr ausgeglichen, wobei die Gäste wieder zunehmend versuchen die Kontrolle zu übernehmen. Das Spiel ist jetzt insgesamt chancenärmer als in Hälfte eins. In der 62. Minute steht wieder ein Spieler von Grieskirchen alleine vor dem gegnerischen Torhüter. Dieses Mal ist es Klaus Kapl, dessen Schuss pariert wird. In der 68. Minute schafft es die Heimmannschaft in einer Überzahlsitutaion nicht den Ball zu erobern, woraus die Führung für die Gäste resultiert. Nach einem Zuspiel von Pascal Hofstätter verwertet Miliam Guerrib die Chance zum 1:0. Nach dem Rückstand versuchen die Gastgeber noch einmal alles um zu treffen, aber es will nicht sein. In der 85. Minute sorgt Schallerbach dann für die Entscheidung. Nach einem Eckball kommt es zu einem wilden Gestochere im Strafraum und Valentin Frank spitzelt den Ball schließlich ins Tor. Ein bitterer Abend für Grieskirchen, die nach diesem Spiel auf den vierten Rang abrutschen.

Stimme zum Spiel:

Reinhard Furthner, Trainer SV Grieskirchen:

"In Summe ist das ein verdienter Sieg für Schallerbach. Wir hatten zwar auch unsere Momente, haben diese aber nicht genützt. Die Gäste verfügen einfach über eine sehr starke Mannschaft."

