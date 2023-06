FC Andorf geht in umkämpfter Auswärtspartie als glücklicher Sieger vom Feld

Details Samstag, 03. Juni 2023 22:17

Im Rahmen der 27. Runde der Landesliga West duellierten sich die Union Unis Gschwandt und der FC Illumina Andorf am vergangenen Samstagnachmittag. Für die Hausherren aus Gschwandt war es bereits das letzte Heimspiel der Saison 22/23 in der man für einen versöhnlichen Saisonabschluss nochmals ein positives Resultat erreichen wollte. Andorf hingegen hatte die Chance, einen Platz in den Top 3 der Landesliga West zu ergattern und eine erfolgreiche Saison ordentlich zu Ende zu bringen im letzten Auswärtsmatch.

Offenes Spiel in der ersten Hälfte

Im ersten Durchgang fanden die Gäste aus Andorf in der Anfangsphase ziemlich gut in die Partie und man konnte die Hausherren aus Gschwandt in der Defensive fordern. In der 14. Minute gelang es denen Gästen dann, den Abwehrriegel der Gäste zu durchbrechen und die vorzeitige Führung zu erzielen. Mario Colic brachte die Andorfer mit einem tollen Abschluss in Front. Doch die Gastgeber aus Gschwandt ließen den Rückstand nicht auf sich sitzen und man kam immer besser ins Spiel. In der 28. Minute erzielte Raphael Wiesbauer dann den verdienten Ausgleichstreffer in einem Spiel, in dem es ständig hin und her ging. Die erste Halbzeit endete dann auch mit dem 1:1 Zwischenstand, welcher aufgrund der Ausgeglichenheit im Spiel durchaus dem Verlauf der Partie entsprach.

Ibrahimovic vergoldet seinen Sahnetag mit einem Doppelpack

In der zweiten Hälfte waren dann die Hausherren aus Gschwandt zu Beginn die bessere Mannschaft und die Andorfer wurden in der Defensive sehr gefordert. Dennoch gelang es den Schützlingen von Trainer Josef Hamedinger, den erneuten Führungstreffer zu erzielen. Edin Ibrahimovic war in der 59. Minute zur Stelle und erzielte den Treffer zur 2:1 Führung aus Sicht der Gäste. Allerdings wurden die Gastgeber auch durch den zweiten Rückstand im Spiel nicht gebrochen und man spielte munter weiter nach vorne. In der zweiten Hälfte verzeichneten die Hausherren mehr Spielanteile und man konnte sich in der 73. Minute dann auch in Form eines Treffers belohnen. Stefan Tiefenthaler gelang der Ausgleichstreffer zum 2:2. Doch damit war das Spiel noch nicht zu Ende. Der stark aufspielende Edin Ibrahimovic war in der 81. Minute nochmals zur richtigen Zeit am richtigen Ort und erzielte seinen zweiten Treffer zur 3:2 Führung für Andorf, bei der es dann auch blieb.

Gerald Berger, Sektionsleiter FC Andorf:

"Gschwandt war heute ein sehr, sehr schwieriger Gegner, der immer stärker geworden ist. Für uns ist der Sieg ehrlich gesagt schon ein bisschen glücklich, aber wir kennen das aus der Vergangenheit auch anders rum."

Die Besten: Edin Ibrahimovic (Andorf)

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei