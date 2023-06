Union Peuerbach und Gschwandt beenden die Saison mit torlosem Unentschieden

Details Sonntag, 11. Juni 2023 12:22

Im Rahmen der 30. Runde der Landesliga West duellierten sich am gestrigen Samstagabend die Union Peuerbach und die Union Unis Gschwandt. Die Hausherren aus Peuerbach konnten gestern mit einer relativ komfortablen Ausgangslage ins Spiel gehen, da der Klassenerhalt bereits im Vorfeld gesichert war und man somit ohne Druck aufspielen konnte. Die Gäste aus Gschwandt hatten tabellarisch zwar auch keinen Druck mehr, da im Vorfeld klar war, dass man in der Relegation antreten muss. Das Spiel gegen Peuerbach war somit die letzte Generalprobe vor den Relegationsduellen, in denen die Gschwandter um den Ligaverbleib kämpfen werden.

Gute Anfangsphase von Gschwandt

Die Schützlinge von Lukas Huemer traten in der Anfangsphase des Spiels sehr mutig auf und man konnte sich in den ersten Minuten mehrere Offensivmöglichkeiten erarbeiten. Allerdings scheiterte man in der Chancenverwertung und es fielen vorerst keine Tore. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte ist das Spiel dann ein wenig abgeflacht, da auch die Hausherren aus Peuerbach nicht den größten Offensivdrang an den Tag gelegt hatten. Das Spiel neutralisierte sich zunehmend und beide Mannschaften trennten sich mit einem 0:0 zur Halbzeit.

Abseitstor und Platzverweis in der zweiten Hälfte

Auch in der zweiten Spielhälfte gestaltete sich das Spiel sehr ausgeglichen und eher chancenarm. Für die Gastgeber aus Peuerbach ging es nicht mehr um viel und Gschwandt hatte den Fokus scheinbar schon mehr auf die Relegationsspiele, als auf das letzte Meisterschaftsspiel gelegt. Dennoch gelang denen Peuerbachern dann ein Treffer, allerdings wurde dieser schnell von Schiedsrichter Almir Barucic aberkannt, da es ein Abseitstor war. Im weiteren Spielverlauf passierte dann nicht mehr allzu viel bis zur Schlussphase. In der letzten Spielminute musste Barucic nämlich noch den roten Karton aus seiner Brusttasche herausholen. Jürgen Hauseder wurde wegen einer Unsportlichkeit vom Feld verwiesen und erhielt die zweite Gelbe Karte beziehungsweise Gelb-Rot vom Schiedsrichter. Mit dem Platzverweis wurde die Partie dann auch beendete und beide Teams trennten sich mit einem torlosem Remis.

Michael Hintenhaus, Sektionsleiter Union Gschwandt:

"Man hat heute gemerkt, dass es auf beiden Seiten nicht mehr um viel ging und dementsprechend gestaltete sich auch das Spiel. Für uns gilt es jetzt, den vollen Fokus auf die beiden Relegationsspiele in der nächsten Woche zu richten und dort den Ligaverbleib zu sichern."

Die Besten: Marko Rastovic (Gschwandt)

