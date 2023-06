SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b schickt Schlierbach mit empfindlicher Niederlage in die Bezirksliga

Details Sonntag, 11. Juni 2023 12:47

Im Rahmen der 30. Runde der Landesliga West kam es am gestrigen Samstagabend zum Duell zwischen der Union SRW Schlierbach und der SPG ASV St. Marienkirchen/Wallern 1b. Die Gäste aus St.Marienkirchen waren im Vorfeld der Partie zwar auf dem 13. Tabellenplatz, allerdings reichte das Punktepolster aus, um der Relegation auch im Falle einer Niederlage gegen Schlierbach zu entgehen. Somit reisten die Gäste aus St.Marienkirchen ohne Druck nach Schlierbach. Für die Schlierbacher ging es nach der Niederlage im Nachtragsspiel gegen Esternberg auch nicht mehr um viel, da das rettende Ufer nicht mehr erreichbar war.

St. Marienkirchen mit fulminanter ersten Hälfte

Für beide Teams stand somit nicht mehr viel auf dem Spiel, außer einem versöhnlichen Saisonabschluss. Diesen wollten die Schlierbacher durchaus, da man noch einmal alles in die Partie hineinwarf und eine verkorkste Saison mit einem positiven Resultat beenden wollte. Allerdings war man offensiv nicht gefährlich genug im Gegensatz zu den Gästen. Diesen gelang in der 24. Minute durch einen Fernschuss von Alexander Dallhammer die 1:0 Führung. Mit der Führung kamen die Gäste dann immer besser ins Spiel und man konnte diese auch noch ausbauen. Julian Peherstorfer ließ dem Schlierbacher Keeper Tobias Pramberger in der 40. Minute keine Chance und erzielte den Treffer zur 2:0 Führung. Nur zwei Minuten später war dann Roman Eckmayr für die Gäste zur Stelle und baute die Führung auf 3:0 aus aus Sicht der Gäste. Mit dieser deutlichen Führung ging es schlussendlich auch in die Halbzeitpause.

Auf Offensivfeuerwerk folgt der Leerlauf

Nachdem man in der ersten Halbzeit in der Offensive brilliert hat, waren die Gäste aus St.Marienkirchen in der zweiten Spielhälfte eher unauffällig in der Offensive. Gleiches galt jedoch auch für die Schlierbacher, bei denen die Luft gewissermaßen raus war. Die zweite Hälfte war eher ereignisarm bis zur 85. Minute. In dieser gelang Stephan Dieplinger noch der vierte Treffer für die Gäste aus St.Marienkirchen. Bei dem 4:0 blieb es dann auch und den St.Marienkirchnern gelang ein erfolgreicher Saisonabschluss, bei dem man in der Tabelle nochmals einen Rang nach oben klettern konnte.

Christian Ortner, Obmann ASV St. Marienkirchen:

"Ich bin sehr froh, dass wir die Saison nochmals mit einem positiven Resultat abschließen konnten und einige unserer Spieler auch noch ein erfolgreiches letztes Spiel für unseren Verein hatten."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

