Hodzic trifft zum Einstand: SV Gmunden startet mit einem verdienten Heimsieg gegen Esternberg in die Saison

Am gestrigen Freitagabend duellierten sich der SV Gmundner Milch und die Union Leithner Bau Esternberg im Zuge der 1. Runde der Landesliga West in der Gmundner LSP Arena vor einem Publikum von rund 250 Zusehern. Die Gastgeber aus Gmunden mussten in der vergangenen Transferperiode einen großen Umbruch bewältigen mit insgesamt 9 Zugängen und 9 Abgängen. Ob sich dieser auf die Qualität der Mannschaft auswirkt, sollte das heutige Spiel gegen Esternberg zeigen, die die Mannschaft über den Sommer bis auf Andreas Buchroither erhalten konnten, und sich zudem punktuell verstärken konnten.

Unterhaltsame erste Hälfte mit Gmundner Vorteilen

Die Gastgeber aus Gmunden waren gewillt, die Saison mit einem positiven Resultat zu starten und man hatte bereits in der dritten Spielminute eine Aussichtsreiche Gelegenheit durch den Neuzugang Florian Spitzer, der den gegnerischen Keeper Hochholzer im 1 gegen 1 jedoch nicht überwinden konnte. Im weiteren Spielverlauf der ersten Hälfte waren die Hausherren aus Gmunden die tonanabgebende Mannschaft, die viel Ballbesitz und einige schöne Spielzüge verzeichnen konnte. Allerdings ließ man die Effizienz vor dem Tor noch vermissen. Als Esternberg dann gefährlich wurde, war jedoch Antonio Tokic im Tor der Gmundner zur Stelle, der gegen Ende der ersten Hälfte einen gefährlichen Schuss von Sebastian Zauner parieren konnte und auch nach einer Slapstick-Einlage im eigenen Strafraum in der Nachspielzeit der ersten Hälfte blieb der Keeper souverän. Somit trennten sich die Mannschaften mit einem 0:0 zur Halbzeitpause, in dem die Gmundner das Gros der Chancen auf ihrer Seite verbuchen konnten.

Neuzugang Hodzic wird vom Pechvogel zum Matchwinner

Die Hausherren aus Gmunden agierten auch in der zweiten Hälfte sehr mutig und zielstrebig. In der 46. Spielminute setzte Valentin Harringer Amar Hodzic in Szene, doch der Neuzugang vergab eine aussichtsreiche Torchance aus kurzer Distanz mit einem Aluminiumtreffer. Kurz danach holte Ermin Durgutovic einen Strafstoß für Gmunden heraus. Hodzic übernahm die Verantwortung und setzte den Ball deutlich über das gegnerische Tor, zum Glück der Gäste aus Esternberg. Doch der Stürmer ließ den Kopf nicht hängen und bugsierte das runde Leder nach toller Vorarbeit von Abid Mujagic in der 63. Spielminute hinein in die Maschen zur 1:0 Führung für die Gmundner. In der letzten halben Stunde des Spiels versuchten die Gäste aus Esternberg nochmal einiges in der Offensive, doch die Hausherren ließen letztendlich nichts mehr anbrennen und das Spiel endete mit 1:0 für Gmunden.

Stefan Lehner, Trainer SV Gmunden:

"Die Jungs haben heute einen guten Job gemacht und ich bin froh, dass wir mit einem Sieg in die Saison starten konnten."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

