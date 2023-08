Vorjahres-Dritter FC Andorf verliert Auftaktmatch in Schalchen mit 0:4

Details Samstag, 05. August 2023 15:10

Es geht wieder los! Die neue Saison steht in den Startlöchern und dieses Wochenende geht es in der OÖ-Liga sowie den beiden Landesligen wieder so richtig zur Sache. Am Freitagabend stand so unter anderem das Spiel zwischen dem SV Schalchen und der SPG FC Andorf/Sigharting in der Landesliga West auf dem Programm. Schalchen kam in der vergangenen Spielzeit als 13. über die Ziellinie, Andorf beendete die Saison am 3. Tabellenrang. Damit sind die Gäste aus dem Bezirk Schärding auch zu favorisieren. Schlussendlich konnte Schalchen aber gehörig überraschen und gewann den Ligaauftakt daheim mit 4:0.

Starke Andorfer Anfangsphase – Schalchen kommt immer besser ins Spiel

Vor rund 150 Besucher kamen die beiden Mannschaften angeführt vom Schiedsrichter-Gespann rund um Lukas Schüttengruber auf das Feld. Dort begannen die Andorfer gleich mit ordentlich Tempo und verzeichneten auch die ersten guten Möglichkeiten zur Führung. Doch Schalchen war in der Defensive achtsam und konnte einen frühen Gegentreffer verhindern. Nach dieser Anfangsviertelstunde war das Spiel ein offener Schlagabtausch, wo beide Mannschaften die ein oder andere Möglichkeit verzeichneten. Rund 10 Minuten vor der Halbzeitpause konnten die Andorfer Denis Kujovic nicht stoppen und Schalchen ging nach einem schönen Abschluss von der Strafraumgrenze in Front. Mit dieser 1:0-Führung ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Schalchen macht den Deckel drauf und gewinnt am Ende deutlich

Auch nach der Halbzeitpause machte Andorf, wie schon zu Spielbeginn, viel Druck. Ein Treffer gelang der Mannschaft von Trainer Bernhard Straif aber nicht. So waren es kurz nach dem Pausenpfiff wieder die Heimischen, die für den nächsten Treffer sorgten. Abermals war der Torschütze Denis Kujovic. Auch beim 2:0 war es eine schöne Einzelaktion, gefolgt von einem erfolgreichen Abschluss. Andorf ließ sich von dem Rückstand zwar nicht wirklich unterkriegen und erzeugte weiterhin viel Druck, jedoch ohne Erfolg. In Minute 66 machte Schalchen dann endgültig den Deckel drauf. Nach einem Kujovic-Zuspiel war auf der linken Seite Lukas Berer zur Stelle und traf zum 3:0. Doch das soll es noch immer nicht gewesen sein, in der Nachspielzeit versuchte es Martin Repa mit einem Lupfer über Andorf-Keeper Oberauer. Auf der Torlinie konnten die Gäste vorerst zwar noch klären, Christoph Friedl stand schlussendlich aber goldrichtig und verwertete zum 4:0-Endstand.

Stimme zum Spiel:

Klaus Erkner, sportlicher Leiter SV Schalchen:

„Andorf ist gleich sehr druckvoll gestartet, wir haben uns aber gewehrt und sind dann immer besser ins Spiel gekommen. Im zweiten Durchgang war es eigentlich das gleiche Bild wie zu Beginn, Andorf spielte das gesamte Spiel über mit viel Druck und war aggressiv, sie wollten zeigen, dass sie Qualität haben. Wir haben dann aber schnell nach der Halbzeitpause das 2:0 gemacht und so hat das Ganze seinen Lauf genommen, obwohl Andorf trotzdem nicht schlecht gespielt hat.“

