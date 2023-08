Kickinger-Hattrick! FC Andorf feiert im Heimspiel gegen Munderfing ersten Sieg

Details Samstag, 12. August 2023 14:00

In der zweiten Runde der Landesliga West stand am Freitagabend unter anderem das Duell zwischen dem FC Andorf und dem FC Munderfing am Programm. In der ersten Runde konnte der Aufsteiger aus Munderfing beim Auswärtsspiel in Schärding bereits den ersten Punktegewinn beim torlosen Unentschieden feiern. Die Andorfer hingegen verpatzten ihr Auswärtsspiel beim SV Schalchen und gingen mit 4:0 unter. Es kam also zu einem interessanten Duell in der DAXL-Arena Andorf, wo sich schlussendlich der FC Andorf mit 4:0 durchsetzte und den ersten „Dreier“ einfahren konnte.

Klare Führung der Heimischen im ersten Durchgang

Rund 320 Besucher machten sich am Freitagabend auf den Weg nach Andorf. Dort mussten die Zuseher auf den ersten Treffer auch nicht lange warten. Nach einem Stanglpass von der rechten Seite musste Thomas Kickinger den Ball aus kurzer Distanz nur mehr über die Linie drücken. Die Heimischen waren in weiterer Folge auch die aktivere und bessere Mannschaft, vom Aufsteiger kamen nur Halbchancen. So gelang den Andorfern nach knapp einer halben Stunde auch der nächste Treffer: Lukas Zikeli verwandelte – nach Handspiel der Munderfinger – einen Elfmeter erfolgreich zum 2:0. Kurz vor dem Pausenpfiff kamen die Hausherren noch einmal vor das Tor: Nach einer Zikeli-Flanke war erneut Kickinger zur Stelle und traf zum 3:0. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch in die Halbzeitpause.

Andorf macht den Deckel drauf – Munderfing ohne größere Torchancen

Auch im zweiten Durchgang war die Partie in Andorf eine recht deutliche Angelegenheit. Die Mannschaft von Trainer Bernhard Straif machte die Partie – von Munderfing war im Offensivspiel nicht wirklich etwas Nennenswertes zu sehen. So konnte die Straif-Elf auch noch den vierten Treffer bejubeln. Nach einem Lochpass bekam Thomas Kickinger die Kugel und vollendete erfolgreich zum 4:0 für die Andorfer. Der Stürmer konnte somit auch seinen Hattrick bejubeln. Nach 90 Minuten blieb es auch bei diesem eindeutigen Ergebnis: Andorf konnte nach der Klatsche zum Saisonauftakt nun die ersten drei Punkte einfahren.

Stimme zum Spiel:

Gerald Berger, Sektionsleiter FC Andorf:

„Wir haben klar besser gespielt als vergangene Woche bei der Auftaktniederlage in Schalchen und waren kämpferisch sehr stark, haben über 90 Minuten das Spiel gemacht. Das, was wir uns vorgenommen haben, haben wir gespielt, und das ist uns schlussendlich so auch aufgegangen. Der frühe Führungstreffer war natürlich wichtig, dann hat das alles so seinen Lauf genommen. Munderfing ist nicht wirklich vor das Tor gekommen, sie hatten keine größere Chance.“

Die Besten: Pauschallob FC Andorf, Thomas Kickinger

