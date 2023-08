Sieg zum Einstand: Neo-Trainer Unterberger gewinnt erstes Heimspiel mit ATSV Sattledt gegen Schwanenstadt

Details Samstag, 12. August 2023 16:32

Im Rahmen der 2. Runde der Landesliga West duellierten sich der ATSV Bamminger Sattledt und der SC Schwanenstadt 08 am gestrigen Freitagabend in der Sattledter Voralpenkreuzarena vor einem Publikum von 200 Zusehern. Die Liganeulinge aus Schwanenstadt konnten am ersten Spieltag bereits ein dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz setzen, nachdem man die SPG St.Marienkirchen/Wallern 1b mit einem 7:2 vom Platz fegte. Denen gestrigen Gastgebern aus Sattledt blieb das erste Saisonspiel aufgrund des Unwetters vom vergangenen Wochenende noch verwährt, allerdings wird die Partie gegen Peuerbach bereits am kommenden Dienstag nachgeholt.

Kapetanovic mit dem Dosenöffner

Für den neuen Sattledter Cheftrainer Stefan Unterberger war es somit das erste Ligaspiel bei seinem neuen Verein, welches er vor heimischer Kulisse natürlich mit einem positiven Resultat vollbringen wollte. Der Plan der Sattledter war zunächst den Fokus auf die Defensive zu legen, da man den furiosen Saisonstart der Gäste aus Schwanenstadt nicht unterschätzen wollte. Mit Nadelstichen und Kontern in der Offensive sollte man die Gäste bezwingen und dies gelang denen Hausherren auch nach einer guten halben Stunde. In der 32. Spielminute war der Sattledter Youngster Denni Kapetanovic zur Stelle und brachte die Gastgeber mit einem sehenswerten Treffer in Front zur vorzeitigen 1:0 Führung für die Unterberger-Elf.

Spannung gegen Ende der ersten Halbzeit

Nach dem Führungstreffer der Gastgeber wurden die Schwanstädter jedoch stärker und man setzte die Hausherren aus Sattledt zunehemend unter Druck. Daraus resultierte gegen Ende der ersten Hälfte dann auch der verdiente Ausgleich. Der Schwanenstädter Sommer-Neuzugang Enis Kolakovic stand in der 40. Minute goldrichtig und bugsierte das Leder gekonnt hinein in die Maschen zum 1:1 Ausgleich. Allerdings sollte dieser nicht lange Bestand halten. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnte mit Gabriel Strobl ein weiterer Youngster der Sattledter die Führung der Hausherren ausbauen, womit sich die Mannschaften mit einem Stand von 2:1 für Sattledt in die Halbzeitpause trennten.

Rassige zweite Hälfte

In der zweiten Spielhälfte wollten die Gäste aus Schwanenstadt alles daran setzen, um die Partie nochmals zu drehen. Allerdings standen die Schützlinge von Stefan Unterberger sehr sicher in der Defensive und man ließ wenig zu. Im zweiten Durchgang gab es Chancen auf beiden Seiten und ebenso mehrere gelbe Karten. In der Schlussviertelstunde musste Schiedsrichter Marco Wolfsberger den gelben Karton gleich fünf Mal aus der Brusttasche zucken - Tore musste er jedoch keine mehr notieren und es blieb beim 2:1 Sieg für Sattledt.

Stefan Unterberger, Trainer ATSV Sattledt:

"Schwanenstadt war heute ein richtig guter Gegner, den wir mit einer starken Mannschaftsleistung besiegen konnten. Genau so müssen wir nächste Woche weiter machen."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

