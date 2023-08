Rizvanovic mit Doppelpack: Union Gschwandt siegt in Schärding deutlich mit 3:0

Details Samstag, 12. August 2023 16:56

Am gestrigen Freitagabend empfing der SK Waizenauer Schärding die Union Unis Gschwandt im Rahmen der 2. Runde der Landesliga West in der Schärdinger Baunti Arena vor 200 Zusehern. Die Schärdinger mussten am letzten Spieltag beim Liganeuling aus Munderfing antreten und mussten sich dort mit einem torlosem Remis zufrieden geben. Die Gäste aus Gschwandt, die sich in der letzten Saison in der Relegation retten konnten, hatten am ersten Spieltag noch spielfrei und man konnte statt dem Meisterschaftsbetrieb ein Testspiel gegen den ASKÖ Ebensee mit einem 4:0 Sieg bestreiten.

Ausgeglichene erste Halbzeit

In der ersten Halbzeit gestaltete sich die Partie sehr ausgeglichen und beide Seiten hatten immer wieder gute Offensivaktionen. Die Gäste aus Gschwandt haben hoch attackiert und intensiv verteidigt. Die Chancen in der Offensive hat man jedoch nicht konsequent genug verwertet, oder der Schärdinger Keeper Andreas Michl war zur Stelle. Die Schärdinger wurden vor allem über Standardsituationen gefährlich und man hatte auch eine gefährliche Möglichkeit nach einem Stangelpass, allerdings konnten beide Teams ihre Gelegenheiten nicht in Tore ummünzen und das Spiel endete mit einem 0:0 zur Halbzeitpause.

Rizvanovic eiskalt vor dem Tor

Die zweite Halbzeit sollte dann jedoch torreicher werden. Bereits in der 48. Spielminute klingelte es erstmals im Kasten der Hausherren, nachdem Nedim Rizvanovic das runde Leder in die Maschen zur 1:0 Führung für die Gäste aus Gschwandt bugsierte. Im weiteren Verlauf wurden die Schärdinger die dominantere Mannschaft und die Hausherren hatten auch mehrere Möglichkeiten, um den Ausgleich zu erzielen. Nachdem das Spiel immer knapper wurde, brachte der Gschwandter Trainer Lukas Huemer mit Einwechslungen frischen Wind ins Spiel. Mit jenem frischen Wind konnte man in der 71. Minute auch einen Konter fahren, der in der 2:0 Führung resultierte. Erneut war Rizvanovic zur Stelle und beförderte das Spielgerät rein in das gegnerische Tor. Kurz danach wurde das Spiel endgültig entschieden. Die Schärdinger riskierten nochmal alles und die Gäste aus Gschwandt fuhren den nächsten Konter. Diesmal war Miroslav Antonov der Übeltäter, der die Führung der Gäste mit einem gekonnten Abschluss zum 3:0 ausbaute. Bei jenem Ergebnis blieb es schlussendlich auch und Gschwandt konnte einen deutlichen Auswärtssieg erzielen.

Lukas Huemer, Trainer Union Gschwandt:

"Wir haben heute eine sehr gute Mannschaftsleistung abgerufen gegen einen sehr starken Gegner. Sowohl unsere Offensive, als auch unsere Defensive wusste heute zu Glänzen und wir gehen somit auch als verdienter Sieger vom Feld."

Die Besten: Pauschallob an die Mannschaft

