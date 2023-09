SV Gmunden feiert gegen Aufsteiger aus Munderfing fünften Sieg in Serie

Details Freitag, 01. September 2023 21:40

In der fünften Runde der Landesliga West empfing der Tabellenführer SV Gmundner Milch den Aufsteiger FC Munderfing. Die Gastgeber stehen nach vier Siegen in vier Spielen unangefochten an der Tabellenspitze. Und auch der Aufsteiger aus Munderfing scheint gut in der Liga angekommen zu sein. Von den ersten vier Partien konnte man zwei gewinnen und einmal Unentschieden spielen. Die Erwartungen vor dem Spiel waren dementsprechend hoch, allerdings ging es etwas einseitiger zu als vielleicht manche dachten. Gmunden gab sich gegen Munderfing keine Blöße und gewann am Ende souverän mit 4:0 (3:0).

Blitzstart für Gmunden

Die Zuschauer müssen heute nicht lange auf das erste Tor warten. In der sechsten Minute bekommt Dominik Raab den Ball auf der Seite zugespielt und spielt einen Stangenpass in den Strafraum der Gäste. Dort wartet sein Teamkolle Amar Hodzic, der den Ball nur noch zur Führung einschieben muss. Nach der Führung erspielen sich die Gastgeber noch zahlreiche weitere Chancen, aber es sollte noch etwas dauern bis erneut ein Tor fällt. In der 30. Minute erkämpft sich Gmunden den Ball im Mittelfeld und Sebastian Leitner bekommt den Ball auf die Außenbahn zugespielt, welcher eine Zuckerflanke in den gegnerischen Strafraum schlägt. Dort lauert sein Kollege Ermin Durgutovic, der per Kopf auf 2:0 stellt. Nur drei Minuten später kann Gmunden noch eins drauflegen. Tobias Laska lässt auf der Seite einen Gegenspieler stehen und flankt auf Dominik Raab, der nur noch den Fuß hinhalten muss und auf 3:0 stellt. Die Gastgeber machen zur Pause schon alles klar.

Gmunden setzt nach, Munderfing gibt sich nicht auf

In Minute 54 legt Gmunden noch einmal nach. Leitern schlägt einen langen Ball auf Amar Hodzic und plötzlich stehen er und sein Kollege Paul Gunst alleine vor dem gegnerischen Torhüter. Ganz uneigennützig schiebt er den Ball zu Gunst und dieser muss nur noch zum 4:0 eischieben. Nach diesem Treffer plätschert das Spiel etwas dahin. Die Gäste aus Munderfing lassen aber nicht die Köpfe hängen und versuchen immer wieder nach vorne zu spielen , allerdings ohne Erfolg und somit endet das Spiel mit einem völlig verdienten 4:0-Erfolg für Gmunden.

Stimme zum Spiel:

Stefan Lehner, Co-Trainer SV Gmunden:

"Wir sind mit dem Ergebnis heute und den Ergebnissen überhaupt sehr zufrieden. Das war heute eine geschlossene Mannschaftsleistung. Kompliment auch an den Gegner, der sich nicht aufgegeben hat und auch an die Funktionäre und Fans. Da gab es heute kein böses Blut von ihnen."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.