SPG Pettenbach/Grünau feiert dritten Sieg in Folge

Details Freitag, 01. September 2023 21:54

In der fünften Runde der Landesliga West kam es zum Aufeinandertreffen zwischen der SPG Sparkasse Pettenbach/Grünau und der SPG SK Waizenauer Schärding/ATSV. Die Gastgeber konnten aus ihren ersten drei Spielen zwei Siege holen und mussten sich nur einmal geschlagen geben. Die Gäste sind noch nicht in dieser Saison angekommen und konnten aus ihren ersten vier Partien erst einen Sieg und ein Untentschieden holen. Umso wichtiger wäre heute ein Erfolgserlebnis gewesen, doch daraus wurde nichts. Am Ende des Tages setzten sich die Gastgeber mit 3:1(1:0) durch.

Traumstart für Pettenbach

Lange hat es nicht gedauert, bis die Zuschauer den ersten Treffer bewundern konnten. In der 8. Minute bekommt David Klausriegler einen Pass in die Tiefe gespielt und überhebt sehr gefühlvoll den gegerischen Torhüter zur 1:0-Führung. Nach dem Führungstreffer erspielen sich die Gastgeber noch zahlreiche weiter Möglichkeiten, von denen sie allerdings keine nutzen können. Nach einer halben Stunde übernehmen die Gäste zunehmend die Kontrolle über das Spiel, können aber kein Kapital daraus schlagen. Somit geht es mit einer knappen 1:0-Führung für Pettenbach in die Kabinen.

Schärding kann ausgleichen

Die Gäste können sich für ihr tapferes Auftreten auch belohnen. In der 56. Minute landet ein schöner Chipball bei Felix Brandmayr, der den Ball direkt volley nimmt und den Ball über den gegnerischen Torhüter hebt und für seine Mannschaft ausgleicht. Die Freude über den Ausgleich währt allerdings nur sehr kurz. Bereits in der 61. Minute gehen die Gastgeber erneut in Führung. Nach einer Standardsituation köpft Dejan Erak seine Mannschaft zum 2:1 in Führung. Schärding versucht auch nach dem erneuten Rückstand wieder alles um auszugleichen, was ihnen diesemal aber nicht gelingt. In Minute 88. sorgen die Gastgeber dann für die Entscheidung. Nach einer Kontersituation kommt Alois Pühringer an den Ball und schießt den Ball scharf und flach ins Eck und lässt dem gegnerischen Torhüter somit keine Chance.

Stimme zum Spiel:

Rainer Kührer, Trainer SPG Pettenbach/Grünau:

"Wir sind mega happy mit dem Ergebnis gegen einen starken Gegner. In den ersten dreißig Minuten waren wir die bessere Mannschaft, danach war Schärding besser. Nach der erneuten Führung haben wir das Ergebnis gut verwaltet, auch wenn Schärding ein paar mal für Gefahr sorgen konnte."

Die Besten: Dejan Erak und Alois Pühringer

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.