Leibetseder-Hattrick! SV Grieskirchen gewinnt gegen St. Marienkirchen/Wallern 1b mit 4:0

Details Sonntag, 03. September 2023 13:08

In der 5. Runde der Landesliga West kam es am Samstagnachmittag unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen dem SV Grieskirchen und der SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b. Während die Grieskirchner den besseren Saisonstart erwischten und aus vier Spielen 9 Punkte holen konnte, muss die SPG weiterhin auf den ersten Erfolg warten. Man konnte bislang noch keinen Punktegewinn feiern. Die Grieskirchner gehen damit auch als Favorit in dieses Match. Am Ende wurde man der Favoritenrolle auch gerecht und der SV Grieskirchen gewann gegen die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b mit 4:0.

Knappe Grieskirchner Führung zur Pause

Rund 400 Besucher machten auf den Weg ins Fröling-Stadion nach Grieskirchen. In der ersten Halbzeit war die Partie relativ ausgeglichen. Auf beiden Seiten gab es immer wieder Halbchancen, zum ersten Treffer kam es nach 18 Spielminuten. Matthias Leibetseder war nach einem Angriff am Ball und überhob aus rund 20 Metern den gegnerischen Torhüter. Nach der Grieskirchner Führung versuchten die Gäste mehr Druck zu erzeugen, dies gelang der Iglseder-Elf auch eine Weile. Unter anderem durch Standardsituationen kam man immer wieder vor das Grieskirchner Tor. Nach einem Kopfball von Mario Mitter wurde es einmal gefährlich, Marcel Hartl konnte diesen aber noch über das Tor abwehren. Mit einer relativ ausgeglichenen ersten Spielhälfte und einer knappen 1:0-Führung für Grieskirchen ging es dann in die Kabinen.

Heimmannschaft macht Deckel drauf

Nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Manuel Schüttengruber wollte die SPG St. Marienkirchen/Wallern weiterhin Druck erzeugen, kam aber nicht vor das Tor. Mit der Zeit wurde Grieskirchen aber immer stärker und konnte in der 53. Minute den zweiten Treffer bejubeln. Aus einer Standardsituation erzielte German Rudelstorfer den Treffer zum 2:0. Matthias Leibetseder trug sich in Minute 70 und 84 nach zwei Angriffen noch zwei weitere Male in die Torschützenliste ein und schnürte am Samstagnachmittag damit einen Hattrick. Nach 90 Minuten war dann auch Schluss – Grieskirchen gewinnt gegen die SPG St. Marienkirchen/Wallern 1b mit 4:0 und feiert den nächsten „Dreier“.

Stimme zum Spiel:

Friedrich Glechner, Sportlicher Leiter SV Grieskirchen:

„Es war das erwartet schwere Spiel, weil wir wussten, dass St. Marienkirchen die ersten Punkte einfahren will und es zudem ein Derby ist. Wir waren aber gut im Spiel, in der ersten Halbzeit war die Partie noch ausgeglichen. Mit der Zeit haben wir dann aber noch besser ins Spiel gefunden und unsere Chancen auch verwertet. Unsere Mannschaft hat sich bei diesem schweren Spiel gut präsentiert und in Summe ist der Sieg in dieser Höhe dann auch verdient.“

Die Besten: Matthias Leibetseder, Pauschallob SV Grieskirchen

