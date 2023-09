3:0! Mesec-Hattrick bei Union Peuerbach-Heimsieg gegen Esternberg

Details Sonntag, 03. September 2023 14:31

Die 5. Runde der Landesliga West hielt am Samstagnachmittag unter anderem die Begegnung zwischen der Union Peuerbach und der Union Esternberg bereit. Während Peuerbach ein perfekter Saisonstart zu Buche steht, man konnte aus drei Spielen drei Siege einfahren, liegt Esternberg nach vier Spielen bei vier Punkten. Peuerbach ging damit auch als Favorit in dieses Match und konnte sich am Ende mit 3:0 durchsetzen.

Knappe Pausenführung für Peuerbach

Knapp 350 Zuseher verfolgten diese Landesliga-Begegnung am Samstagnachmittag. Peuerbach startete gleich gut in diese Partie und kam zu den ersten Chancen. Von den Gästen war in der Offensive noch nicht wirklich viel zu sehen. Nach einer halben Stunde war der Ball dann auch zum ersten Mal im Netz. Stefan Kornfelder brachte eine Flanke von links in den Sechzehner, wo Vedran Mesec zur Stelle war und zum 1:0 für die Union Peuerbach traf. Bis zur Halbzeitpause ließen die Heimischen noch weitere gute Chancen aus, weshalb es nach 45 Minuten bei der knappen 1:0-Führung für Peuerbach blieb.

Esternberg kommt nicht zwingend gefährlich vor das Tor – Heimmannschaft macht Deckel drauf

In der zweiten Halbzeit machte das Heimteam dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Peuerbach kam immer wieder über die Flügel vor das Tor, nach einer Stunde fiel dann auch der nächste Treffer. Vorlagengeber war wieder Stefan Kornfelder und Torschütze erneut Vedran Mesec, eine Kopie des 1:0 also. Weiterhin verteidigte das Peuerbach gut und ließ nur wenig anbrennen. In der 83. Minute das gleiche Tor-Schema dann zum dritten Mal: Kornfelder-Hereingabe von links, Mesec konnte auch diese zum 3:0 verwandeln. Nach 90 Minuten war dann auch Schluss, Peuerbach bleibt in dieser Landesliga-Saison weiterhin ohne Punkteverlust. Esternberg wurde einfach nicht zwingend gefährlich, einzig ein Kopfball von Oliver Krivec wurde von Keeper Ecker gut pariert.

Stimme zum Spiel:

Ernst Würzl, Obmann-Stellvertreter Union Peuerbach:

„Von Esternberg ist in der Offensive nicht viel gekommen. Wir wurden immer über die Außenbahnen gefährlich. Wir haben hinten nicht viel zugelassen, das hat unsere Verteidigung gut gelöst. In Summe war es ein verdienter Sieg. Mesec hat vor dem 2:0 noch einige Chancen ausgelassen, hat aber trotzdem dreimal getroffen.“

