Union Gschwandt und SV Schalchen teilen die Punkte

Details Sonntag, 03. September 2023 15:19

In der fünften Runde der Landesliga West empfing die Union Unis Gschwandt den SV HAI Schalchen. Die Gastgeber konnten aus ihren ersten drei Spielen zwei Siege und ein Unentschieden holen, die Gäste hingen haben von ihren ersten vier Partien nur eines gewonnen und alle anderen verloren. Ein voller Erfolg war auch dieses Mal nicht drinnen für Schalchen. Am Ende trennen sich beide Teams mit einem 2:2(1:1)-Unentschieden.

Gschwandt mit gutem Start

Die Gastgeber kommen sehr gut in die Partie hinein und können auch realtiv früh in Führung gehen. In der 13. Minute steigt Kevin Prielinger nach einer Freistoßflanke in die Luft und köpft zur Führung für seine Mannschaft ein. Nach der Führung lässt Gschwandt allerdings stark nach und überlässt den Gästen die Kontrolle über das Spiel, was sich bald rächen sollte. In der 21. Minute bricht Schalchen über die linke Seite durch die gegnerische Abwehr durch und nach einem Stanglpass zur Mitte ist Lukas Berer zur Stelle und gleicht für sein Team aus. Bis zur Halbzeitpause verläuft das Spiel sehr ereignisarm ohne nennenswerte Chancen auf beiden Seiten.

Hitzige Schlussphase

Auch in der zweiten Halbzeit können die Gastgeber wieder früh in Führung gehen. In Minute 57. erzielt Thomas Altmaninger nach einem Stanglpass die 2:1-Führung für seine Mannschaft. Nach dem Tor flacht das Spiel wieder deutlich ab, dafür nimmt die Partie zum Schluss umso mehr an Fahrt auf. In der 84. MInute schlägt Schalchen per Freistoß eine Flanke in den gegnerischen Strafraum. Gschwandst Zwonimir Sirocic versucht den Ball zu klären, fälscht den Ball aber unglücklich ins eigen Tor ab. In der letzten Minute der Nachspielzeit kommt es zu einer Rangelei zwischen beiden Teams, nach der Gschwandts Marko Rastovic und Schalchens Filip Avramovic beide wegen Tätlichkeit mit glattrot vom Platz gestellt werden.

Stimme zum Spiel:

Michael Hintenaus, Sektionsleiter Union Gschwandt:

"Wir sind mit dem Ergebnis nur mäßig zufrieden, weil heute auch drei Punkte möglich gewesen wären. Wir sind gut gestarten, haben nach der Führung aber stark nachgelassen. In der zweiten Hälfte waren wir etwas munterer als in der ersten Hälfte. Die Rangelei am Ende des Spiels war nichts Dramatisches, da hätte man auch beiden Spieler gelb geben können."

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.