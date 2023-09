SK Kammer feiert ersten Saisonsieg gegen Sattledt

Details Sonntag, 03. September 2023 16:06

Am gestrigen Samstagnachmittag kam es zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK UEBEX LED Kammer und dem ATSV Bamminger Sattledt im Rahmen der 5. Runde der Landesliga West. Beide Teams konnten die Erwartungen in den ersten Spielen der Saison noch nicht zur Gänze erfüllen, weshalb die beiden Teams im Vorfeld der Partie in der unteren Tabellenhälfte rangierten. Somit bot sich für beide Teams die Chance, einen wichtigen Sieg einzufahren, um die Lage zu verbessern und in der Tabelle wieder nach oben zu klettern.

Strafstoß bringt Kammer in Führung

Rund 250 Zuschauer:innen versammelten sich am Sportplatz in Kammer, um das Spiel zu verfolgen. Die Gastgeber konnten in der Anfangsphase zeigen, dass sie den ersten Sieg der Saison unbedingt einfahren wollten und man agierte sehr mutig im Spiel nach vorne, gegen zunächst harmlose Gäste aus Sattledt. Man konnte zwar ein leichtes Chancenplus verzeichnen, doch bei den Chancen waren eher weniger zwingende dabei. Gegen Ende der ersten Halbzeit wurden die Chancen dann jedoch auf beiden Seiten mehr und das Spiel nahm langsam Fahrt auf. In der 40. Spielminute bekamen die Hausherren aus Kammer dann einen Strafstoß zugesprochen. Kapitän Thomas Zilles übernahm die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter souverän zur 1:0 Führung für die Hausherren aus Kammer. Mit jener Führung traten die Teams dann auch den Gang in die Halbzeitpause an.

Kammer baut die Führung aus und macht die Schlussphase spannend

Die Gastgeber konnten auch zu Beginn der zweiten Hälfte den Takt im Spiel angeben und man konnte viele Akzente in der Offensive setzen. Nach einem Freistoß in der 52. Minute stand Johannes Hemetsberger goldrichtig und erzielte per Abpraller das Tor zur 2:0 Führung für die Gastgeber aus Kammer, die somit auf einem guten Weg zum ersten Saisonsieg waren. Doch die Gäste aus Sattledt ließen den Kopf nicht hängen und man spielte weiterhin munter nach vorne. In der 65. Minute zog Thomas Zilles dann die Notbremse und wurde aufgrund von Torraubs vom Platz geschickt. Aus dem daraus resultierenden Freistoß erzielte Adem Acuma dann prompt den Anschlusstreffer zum 1:2 aus Sicht der Gäste aus Sattledt. Diese versuchten danach einiges, um das Spiel noch zu drehen, doch man konnte die Unterzahl nicht ausreichend nutzen. Somit endete das Spiel mit 2:1 für die Hausherren aus Kammer, die somit ihren ersten Sieg der aktuellen Saison feiern konnten.

