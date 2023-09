Der FC Wels kassiert in Minute 96 das 2:2 und verpasst den ersten Saisonsieg

Details Sonntag, 24. September 2023 12:30

Ein fragwürdiger Elfmeter brachte den Tabellenvorletzten von der Siegerstraße ab. Die Highlights gibt es in der TV-Sendung „OÖ Fußball“ auf LT1 zu sehen. Beinahe hätte Jürgen Schatas in seinem zweiten Spiel als FC Wels-Trainer den ersten Saison-Dreier geschafft. Im LT1 Interview spricht er aber von einem Aufwärtstrend. Eine Punkteteilung gab es auch in Weißkirchen beim 1:1 gegen Mondsee.

Außerdem beschäftigt sich „OÖ Fußball“ mit der LT1 OÖ Liga der Frauen, und dazu gibt’s das Schlagerspiel der Labdesliga-Ost, bei dem die ASKÖ Donau Linz gegen den UFC Rohrbach-Berg eine 2:0 Führung noch verjuxte.

Foto: LT1

