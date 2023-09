OÖ-Liga 23/24: Analyse – Das war Spieltag 8

Details Montag, 25. September 2023 10:49

Die 8. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Sie wurde am vergangenen Wochenende ausgetragen und brachte spannende Matches sowie wichtige Erkenntnisse in Sachen Zwischenklassement mit sich. Ligaportal.at blickt in der Analyse noch einmal zurück.

Neuer Spitzenreiter

Die ASKÖ Oedt nutzte den Ausrutscher der Union Dietach (Heimniederlage gegen den ASK St. Valentin) gekonnt aus und setzte sich durch ein 4:0 auf eigener Anlage gegen den SV Bad Ischl an die Spitze des Rankings. Der amtierende Meister befindet sich in einer beeindruckenden Form. Die jüngsten drei Spiele gewann man allesamt und kassierte dabei nur ein einziges Gegentor. Man stellt die beste Defensive und Offensive der Liga. Hinter der Union Dietach folgt auf Rang drei der Aufsteiger aus Bad Schallerbach, der am Wochenende die SU St. Martin/M. mit 3:1 schlug. Es war der zweite Dreier in Folge und der insgesamt fünfte Saisonsieg der Renner-Elf.

Sprünge im Klassement

Gleich um drei Plätze rauf ging es für den ASK St. Valentin durch erwähnten Auswärtserfolg in Dietach. Unter Neo-Coach Wilhelm Wahlmüller scheinen die Mechanismen bei den Niederösterreichern immer besser zu greifen. Der ASK befindet sich in der besten Phase der aktuellen Spielzeit – mit satten sieben Punkten aus den jüngsten drei Matches. Ebenfalls für positive Schlagzeilen sorgte die DSG Union Perg, die am Freitagabend den SV Grün-Weiß Micheldorf mit 4:3 bog und sich dadurch auf Rang neun verbesserte. Die Statistik der Perger bleibt auffallend: alle vier Heimspiele gewann man, alle vier Auswärtspartien verlor man. Auch die SPG Friedburg/Pöndorf fand nach der Niederlage der Vorwoche wieder in die Erfolgsspur zurück. In Runde 8 schlug man den Aufsteiger aus Bad Leonfelden mit 3:0. Es war der dritte Saisonsieg der Braunauer.

SV Bad Ischl bleibt Letzter

Keine Veränderungen gab es indes in den untersten Tabellenregionen. Der Vorletzte des Rankings SPG DMS Wels sowie der Inhaber der roten Laterne aus Bad Ischl warten weiterhin auf den ersten Dreier der gegenwärtigen Spielzeit. Für die Truppe aus dem Salzkammergut setzte es gegen die ASKÖ Oedt in der achten Runde die siebte Pleite. Die Welser haben indes seit dem Trainerwechsel an Stabilität zugelegt. Gegen die Union Edelweiss spielte man nun zum zweiten Mal in Folge Remis (2:2). Unter Neo-Coach Jürgen Schatas ist man somit noch ungeschlagen. Insgesamt hält man bei drei Zählern.

Fotocredit: Harald Dostal

