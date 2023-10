Paukenschlag bei der SPG Pregarten: Trainer Samir Gradascevic verkündet Rücktritt unmittelbar nach Abpfiff

Details Samstag, 30. September 2023 19:45

Die SPG Algenmax Pregarten befindet sich in einer absolut prekären Situation in der LT1 OÖ-Liga. Nach sieben sieglosen Partien am Stück gelangte man mit der heutigen Niederlage gegen das einstige Schlusslicht SV Bad Ischl am vorläufigen Tiefpunkt an. Und jene Tatsache zeitigte umgehend Konsequenzen in personeller Hinsicht: Samir Gradascevic informierte unmittelbar nach Schlusspfiff die Vereinsführung, dass er als Trainer zurücktritt.

„Mit dem Latein am Ende“

„Verlieren verboten“, hieß es heute für die kriselnde SPG Pregarten gegen den noch schwächer klassierten SV Bad Ischl. Schlussendlich musste man aber eine empfindliche 1:3-Pleite hinnehmen, obwohl man sogar in Führung gegangen war. Nach dem Worst-Case-Szenario suchte Coach Samir Gradascevic sofort das Gespräch mit Gerhard Steiner vom Club Management. „Er sagte mir, dass er mit seinem Latein am Ende ist. Wir waren selber überrascht von dieser Entscheidung. Er hat alles gegeben. Es geht aber um den Verein“, informiert Steiner, der versuchte, Gradascevic noch auf der Anlage des SV Bad Ischl umzustimmen. Er solle eine Nacht drüber schlafen. Unmittelbar nach Spielende seien solche Entscheidungen oft von den Emotionen getrieben. „Es macht dann aber auch keinen Sinn, ihn zu überreden. Die Entscheidung steht“, ergänzt der Funktionär.

Trainersuche läuft

Die SPG Pregarten ist ab sofort auf der Suche nach einem Nachfolger von Gradascevic, der seit Dezember 2021 die Truppe betreut hatte. Ab Montag leitet ein Interimsduo erst einmal das Training. Es handelt sich hierbei um Co-Coach Marco Roser und Tormanntrainer Andreas Traxler. „Wir suchen ab sofort einen neuen Trainer. Uns ist bewusst, dass wir nicht in den nächsten zwei oder drei Tagen einen Nachfolger haben. Daher hat das Duo Marco Roser und Andreas Traxler jetzt einmal das Sagen. Die Mannschaft steht nun in der Pflicht“, betont Steiner. Die SPG Pregarten ist am kommenden Samstag wieder im Einsatz, wenn man es auf eigener Anlage mit der Union Edelweiss zu tun bekommt. In diesem Match soll der erste Schritt aus der Krise gesetzt werden.

Fotocredit: Harald Dostal

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.