Disziplinäre Gründe – Union Edelweiss suspendiert Robert Pervan

Details Dienstag, 03. Oktober 2023 15:47

Die Union Edelweiss kommt nicht aus den Schlagzeilen. Erst am vergangenen Wochenende setzte es eine herbe 0:6-Klatsche auf eigener Anlage gegen die ASKÖ Oedt. Der Tabellensiebte der LT1 OÖ-Liga wartet damit seit nunmehr vier Runden auf einen vollen Erfolg. Bei den kommenden Aufgaben verzichtet man nun auf die Dienste eines wichtigen Spielers: Robert Pervan wurde suspendiert.

„Kein korrektes Verhalten!“

Nach angesprochener Abreibung gegen den amtierenden Meister und Tabellenführer ASKÖ Oedt sprach die Union Edelweiss die Suspendierung aus. Pervan war gegen den Lokalrivalen noch in der Startformation gestanden und hatte durchgespielt. „Es hat nichts mit der 0:6-Niederlage zu tun. Es gibt disziplinäre Gründe. Seit ein paar Wochen gibt es dieses Thema. Sein Verhalten war nicht korrekt“, informiert Trainer Stefan Kuranda, der seit Sommer im Amt ist. Immer wieder soll es in der jüngeren Vergangenheit Meinungsverschiedenheiten zwischen Pervan und dem sportlichen Leiter Lukas Moser gegeben haben. „Das ist schon etwas länger so. Das hat schon vor meiner Zeit begonnen und nun hat es sich zugespitzt“, sagt Kuranda.

Nachdenkpause

Pervan ist für drei Wochen suspendiert. Er wird jedenfalls am kommenden Samstag gegen die SPG Pregarten und am Freitag, 13.10. gegen den SV sedda Bad Schallerbach nicht im Einsatz sein – zwei wichtige Spiele, in denen die Linzer wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und an die Leistungen der ersten Saisonphase anknüpfen wollen. „Robert bekommt jetzt einmal eine Nachdenkpause!“, betont Kuranda. Pervan war im Sommer 2020 von der ASKÖ Oedt zur Union Edelweiss gewechselt. In dieser Saison verbuchte der 29-jährige Mittelfeldakteur bislang acht Einsätze. Dabei gelang ihm ein Tor (beim 3:3 in der 7. Runde gegen die SPG Weißkirchen/Allhaming).

