OÖ-Liga 23/24: Analyse – Das war Spieltag 10

Die 10. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Sie ging am Wochenende über die Bühne und brachte spektakuläre Matches sowie wichtige Erkenntnisse in Sachen Zwischenklassement mit sich. Ligaportal.at wirft in der Analyse noch einmal einen Blick zurück.

ASKÖ Oedt bleibt das Maß aller Dinge

Bereits am Freitagabend sorgte der amtierende Meister aus Oedt dafür, dass es an diesem Matchtag keinen Wechsel an der Spitze geben wird. Die Russ-Truppe setzte sich auf eigener Anlage mit 2:0 gegen die Union Mondsee durch und feierte somit den fünften vollen Erfolg in Serie. Die jüngsten drei Partien überstand man sogar gänzlich ohne Gegentreffer. Der erste Verfolger der ASKÖ Oedt ist nun der UFC Ostermiething, der beim Derby in Friedburg den siebten Saisonsieg eintütete (4:1). Während sich im Vorfeld alles auf das Sturmduo Julien-Lee Richter und Benjamin Taferner fokussierte (gemeinsam 20 Saisontreffer), drückte dann ein weiterer Angreifer dem Nachbarschaftsduell so richtig seinen Stempel auf: Resul Omerovic steuerte alle vier Tore Ostermiethings bei. Auf Rang vier bleibt der Aufsteiger aus Bad Schallerbach, der auf heimischem Rasen gegen den SV Bad Ischl einen Favoritensieg einfuhr (1:0).

Wichtige Punkte

Der zweite Aufsteiger aus Bad Leonfelden behauptet sich ebenfalls im obersten Tabellendrittel. Der volle Erfolg im Derby (1:0 gegen die SU St. Martin/M.) war der zweite Dreier en suite für die Lenz-Truppe. Unmittelbar dahinter auf Platz sechs folgt die SPG Weißkirchen/Allhaming, welche eine am Ende chancenlose DSG Union Perg auf eigenem Kunstrasen mit 4:0 abschoss. Die Zebras sind somit seit fünf Runden ungeschlagen. Gleich um drei Ränge nach oben ging es für den neuen Achtplatzierten SV Grün-Weiß Micheldorf, der überraschend mit 2:0 in Dietach gewann und damit die perfekte Antwort auf zuvor zwei empfindliche Pleiten in Folge gab.

Zwei Teams des Tabellenkellers punkten

Mit der SPG Pregarten und der SPG DMS Wels gibt es zwei Mannschaften des untersten Tabellendrittels, welche am Wochenende für positive Schlagzeilen sorgen konnten. Nach dem Rücktritt von Coach Samir Gradascevic spielten die Pregartner Remis gegen die besser klassierte Union Edelweiss (2:2). Dabei war man dem Sieg ganz nahe. Die SPG DMS Wels tütete indes den ersten vollen Erfolg der Saison ein. Am gestrigen Sonntag rang man den ASK St. Valentin mit 2:1 nieder. Somit zog man im Ranking wieder am SV Bad Ischl vorbei.

