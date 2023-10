Trainer-Hammer! Dominik Nimmervoll neuer Chefcoach der SPG Pregarten

Details Dienstag, 10. Oktober 2023 09:21

Richtig turbulent waren sie, die vergangenen Tage aus Sicht der SPG Algenmax Pregarten. Vor gut einer Woche hatte Trainer Samir Gradascevic unmittelbar nach der empfindlichen Pleite beim Tabellenletzten der LT1 OÖ-Liga aus Bad Ischl (1:3) seinen Rücktritt erklärt. Danach übernahm ein Interimsduo (Marco Roser und Andreas Traxler) und prompt zeigte die Mannschaft die richtige Reaktion. Beweis hierfür: ein 2:2 am vergangenen Wochenende gegen die besser klassierte Union Edelweiss. Nun hat man einen Nachfolger von Gradascevic gefunden.

Die Nimmervoll-Brüder bei ihrer letzten Station in St. Martin/M.

Nimmervoll-Brüder übernehmen

Die SPG Pregarten sichert sich die Dienste des Trainerduos Dominik und Rainer Nimmervoll. Vergleichbar mit deren letzter Station bei der SU St. Martin/M. (2018 bis 2022), wird Dominik auch in Pregarten als Headcoach fungieren. Sein Bruder Rainer wird ihm als Co-Trainer zur Seite stehen. „Sie waren unsere absoluten Favoriten. Sie wohnen im Nachbarort und kennen die Liga und zum Teil auch die Mannschaft“, betont Gerhard Steiner vom Club Management der SPG Pregarten. Bereits am heutigen Dienstagabend wird das Duo der Mannschaft und den Funktionären des Vereins vorgestellt. Im Anschluss werden sie das erste Training leiten.

Erfolgreiche Zeit in St. Martin/M.

Als Chefcoach prägte Dominik Nimmervoll eine Ära beim Ligakonkurrenten SU St. Martin/M. Zwischen Sommer 2018 und Sommer 2022 betreute der 37-jährige Inhaber der UEFA-A-Lizenz die Truppe insgesamt vier Jahre lang. Dank einer kontinuierlichen Entwicklung verbesserte sich das Team von Saison zu Saison – mit dem Peak in der Spielzeit 2020/21, als man zum Zeitpunkt des coronabedingten Abbruchs die Tabelle der OÖ-Liga anführte. In der Folgesaison legte man einen dritten Rang nach und krönte eine insgesamt starke Spielzeit mit dem Landescup-Sieg. Nach einer gut einjährigen Pause ist Dominik Nimmervoll mit Bruder Rainer also wieder zurück in der OÖ-Liga. Am kommenden Freitag haben sie das erste Mal die volle Verantwortung, wenn die SPG Pregarten die Reise zur Union Mondsee antreten muss und dabei den Aufwärtstrend fortsetzen will, um Schritt für Schritt den Kontakt zum Ligamittelfeld wieder herzustellen.

