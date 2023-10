Diese Woche im TV auf LT1: Das Duell der Kurstädte geht an Bad Ischl

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 11:15

Zweimal schaffte Bad Leonfelden den Anschlusstreffer, aber am Ende jubelten die Herren aus dem Salzkammergut über 3 Punkte im Mühlviertel. Die Elf von Thomas Heissl kommt immer besser in Schwung. Das musste auch der Aufsteiger zur Kenntnis nehmen. Zwei Eckbälle und ein Konter führten zum 3:2 Auswärtserfolg des SV Bad Ischl in Bad Leonfelden. Die Highlights gibt es in der TV-Sendung „OÖ Fußball“ auf LT1 zu sehen.

Auch Pregarten hat den Abschluss an das Mittelfeld wieder gefunden. Alle drei Treffer der Nimmervoll-Truppe gegen den ASK St. Valentin gibt es ebenso in OÖ Fußball zu sehen, wie ein „Last-Minute-Unentschieden“ der SU St. Martin i.M. Gegen den Tabellenzweiten UFC Ostermiething.

LT1 war aber auch beim 20 Jahr-Jubiläum der Innviertelarena. Protagonisten von damals und heute blicken zurück, wie das erste reine Fußballstadion Oberösterreichs entstanden ist.

→ Zu den LT1-Videos

Foto: LT1

