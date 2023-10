„Wir haben gewusst, wo wir ansetzen müssen!“ – Pregartens Neo-Trainer Dominik Nimmervoll im Interview

Details Mittwoch, 25. Oktober 2023 19:14

Dominik Nimmervoll übernahm eine Mannschaft, die gewissermaßen am Boden lag, richtete sie innerhalb kürzester Zeit wieder auf und formte sie zu einer schlagkräftigen Truppe, die umgehend mit einer couragierten Spielweise und einer beneidenswerten Leichtigkeit in der LT1 OÖ-Liga glänzt. Vieles spricht dafür, dass der gegenwärtige Erfolgslauf der SPG Algenmax Pregarten nicht bloß als der oft zitierte Trainereffekt abgetan werden darf, sondern vielmehr den ersten Schritt in eine richtige, nachhaltige Entwicklung darstellt, an deren Ende das Erreichen des Vereinsziels stehen soll. Ligaportal.at sprach mit Nimmervoll nach den ersten Wochen im Amt.

Neues Trainer-Team in Pregarten: Coach Dominik Nimmervoll (m.) mit Bruder Rainer (l.) und Marco Roser (r.)

Ligaportal: Warum haben Sie sich für den Trainerjob in Pregarten entschieden? Was hat schlussendlich den Ausschlag gegeben?

Nimmervoll: „Es ist einfach eine Challenge, wenn man eine Mannschaft übernimmt, die in der Tabelle zurückliegt und verunsichert ist. Da kann man etwas bewegen. Und dementsprechend ist die Motivation auf jeden Fall groß.“

Ligaportal: Welche Mannschaft haben Sie vorgefunden? Was haben Sie verändert, um alles so schnell in die richtigen Bahnen zu lenken?

Nimmervoll: „Das Positive war, dass die Mannschaft in einem körperlich guten Zustand war. Im mentalen Bereich war sie ein bisschen angeschlagen nach den vielen Niederlagen samt Verletzungspech. Wir haben gewusst, dass wir da ansetzen müssen, und haben gesagt, dass wir vergessen, was vorher war. Dann ging es gleich um Inhalte. Wir wollen einen aktiven, offensiven Fußball spielen. Das wollten wir schnell reinbringen. Es bringt aber auch nichts, alles zu verändern, da es nur noch ein paar Wochen bis zur Winterpause sind.“

Ligaportal: Ihr Vertrag läuft bis zum kommenden Sommer. Wie realistisch ist eine Zusammenarbeit über die aktuelle Saison hinaus?

Nimmervoll: „Das oberste Ziel des Vereins ist der Klassenerhalt. Der ganze Fokus richtet sich nur auf diese Zielsetzung. Es gibt noch keine Tendenz, was nach der Saison passiert. Das wird man sehen.“

Ligaportal: Welche Pläne gibt es für das Wintertransferfenster? Sehen Sie auf gewissen Positionen Verbesserungspotential?

Nimmervoll: „Man muss schauen, was der Markt hergibt. Eine richtige Neun im Sturm wäre super. Wahrscheinlich sucht aber die ganze Liga solche Spieler. Wir möchten uns im Offensivbereich verstärken. Ich bin aber erst seit zwei Partien hier. Wir müssen uns die Spieler noch genauer ansehen. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, dass wir Positionen intern verändern. Vielleicht passt da jemand besser ins Anforderungsprofil in Bezug auf den Fußball, den wir spielen wollen.“

Fotocredit: SPG Pregarten

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.