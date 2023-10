OÖ-Liga 23/24: Analyse – Das war Spieltag 13

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 10:40

Die 13. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Sie ging an diesem Wochenende über die Bühne und brachte wichtige Erkenntnisse in Sachen Zwischenklassement mit sich: Während an der Spitze die Spannung wieder zunahm, konnten die Teams des Tabellenkellers die zuletzt ansteigende Form nicht konservieren. Ligaportal.at wirft noch einmal einen Blick zurück.

Tabellenerster und schärfster Verfolger sieglos

In Runde 13 riss eine stolze Serie: Die ASKÖ Oedt verlor nach sieben vollen Erfolgen en suite, die jüngsten fünf ohne jeglichen Gegentreffer, mit 0:1 gegen die Union Dietach. Mit einem Dreier hätte man den Herbstmeistertitel so gut wie fix machen können. Durch jenen überraschenden Umfaller kehrt nun aber wieder Spannung zurück ins oberste Tabellendrittel. Auch der erste Verfolger des amtierenden Meisters konnte nicht die maximale Anzahl an Punkten eintüten. Der UFC Ostermiething spielte aber immerhin Remis in Micheldorf (2:2) und rückte somit bis auf drei Zähler an die ASKÖ Oedt heran. Die Braunauer sind seit nunmehr sechs Runden ungeschlagen und dürfen weiterhin darauf hoffen, sich doch noch die Winterkrone aufsetzen zu können. Dem Dritten des Rankings Union Dietach fehlen durch jenen sensationellen Sieg, den Eigenbauspieler Valentin Schwaiger durch seinen Treffer in der 92. Minute fixierte, nur noch vier Zähler auf die Tabellenspitze.

SPG Weißkirchen/Allhaming absolute Heimmacht

Die Weißkirchner befinden sich in diesen Tagen und Wochen in einer absolut stabilen Form. Von den jüngsten vier Spielen gewann man drei. In den vergangenen acht Partien musste man nur einmal den Rasen als Verlierer verlassen. An diesem Wochenende zeigte man sich ein weiteres Mal richtig souverän und schoss die SPG DMS Wels auf eigenem Kunstrasen mit 4:0 ab. Der Tabellenfünfte ist seit nunmehr 41 Heimmatches ungeschlagen. Eine heftige Ergebniskrise beendete indes der neue Sechste des Rankings Union Edelweiss. Nach sieben sieglosen Spielen am Stück zwang man den Aufsteiger aus Bad Leonfelden mit 1:0 in die Knie. Ebenfalls für positive Schlagzeilen sorgte die DSG Union Perg, welche bereits am Donnerstag im Mühlviertel-Derby die SPG Pregarten mit 2:0 in die Schranken wies. Dank einer starken kämpferischen Leistung und absoluter Qualität bei Standards holte man den sechsten vollen Erfolg im siebten Heimmatch.

Trio hält Druck stand

Mit der Union Mondsee, dem ASK St. Valentin und der SU St. Martin/M. gibt es drei Teams, die durch wichtige Siege die Mannschaften des Tabellenkellers auf Distanz hielten. Während die Mamoser-Truppe gegen die SPG Friedburg/Pöndorf (4:2) den zweiten vollen Erfolg en suite feierte, überraschte der ASK St. Valentin nach drei Pleiten am Stück mit einem 2:1-Heimsieg gegen den SV sedda Bad Schallerbach. Die SU St. Martin/M. gab mit einem 3:1 in Bad Ischl die perfekte Antwort auf zuvor drei Spiele ohne vollen Erfolg. Ab Tabellenplatz 13, den aktuell die SPG Friedburg/Pöndorf innehat, wird die Situation richtig unangenehm. Für die letzten drei Mannschaften des Rankings SPG Pregarten, SV Bad Ischl und SPG DMS Wels setzte es ausschließlich Pleiten.

Fotocredit: Klaus Haslinger

