Diese Woche im TV auf LT1: Dietach stoppt den Erfolgslauf von Oedt

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 21:15

Mit einem „Lucky Punch“ in Minute 92 beendete die Union Dietach die siegreiche Serie des Tabellenführers. Ein Joker-Tor des 18-jährigen Valentin Schwaiger bedeutete den Heimsieg der Ruttensteiner-Elf, die als Tabellendritter damit wieder bis auf vier Punkte an die ASKÖ Oedt heranrückte. Die Highlights gibt es in der TV-Sendung „OÖ Fußball“ auf LT1 zu sehen.

Bereits wieder verpufft ist der „Nimmervoll-Effekt“ in Pregarten. Denn am Nationalfeiertag präsentierte sich die Union Perg gewohnt heimstark und behielt die 3 Punkte im Machland.

Den ersten Sieg seit 1.September durfte Edelweiß Linz nach einem knappen 1:0 Heimerfolg gegen die SU Bad Leonfelden bejubeln.

OÖ Fußball macht am Sonntag aber auch einen Blick an den Traunsee, wo der SV Gmunden das Maß der Dinge in der Landesliga-West ist, und nach 12 Runden schon mit einem Bein in der LT1 OÖ-Liga steht.

Foto: LT1

