Heute in OÖ Fußball auf LT1: Perg kassiert 7. Auswärtsniederlage in Folge

Details Sonntag, 05. November 2023 18:15

Diesen Gegner begrüßen alle gern: DSG Union Habau Perg kann in der Fremde einfach nicht punkten. 1:3 in Bad Schallerbach. Nicht vom letzten Platz weg kommt die SPG DMS Wels. Ohne den gesperrten Trainer Jürgen Schatas gab es zu Beginn der zweiten Halbzeit in Micheldorf eine gelb-rote Karte, und dann ein spätes Gegentor. Damit jubelte der Dino der LT1 OÖ-Liga über einen Heimsieg und Tabellenplatz 6.Die Highlights gibt es in der TV-Sendung „OÖ Fußball“ auf LT1 zu sehen.

Außerdem zeigt OÖ Fußball die Top 3 der Regionalliga Mitte. Die SPG Hogo Wels vergab durch eine Heimniederlage gegen Voitsberg den Herbstmeistertitel. Die Winterkrone setzte sich Gegner Voitsberg auf. Zudem wurden die Welser noch vom SV Wallern überholt, der gegen Gleisdorf 09 mit 2:1 gewann und nun seinerseits als Aufsteiger am ausgezeichneten zweiten Tabellenplatz in der Regionalliga-Mitte überwintert.

→ Zu den LT1-Videos

Foto: LT1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.