OÖ-Liga 23/24: Analyse – Das war Spieltag 14

Die 14. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Sie sorgte insbesondere dafür, dass die Dramatik an der Tabellenspitze schlagartig zunahm. Vor dem letzten Matchtag der Hinserie haben noch drei Teams Chancen auf den Herbstmeistertitel. Ligaportal.at blickt noch einmal zurück.

Herbstmeister-Entscheidung vertagt

Im Nachtrag empfing am gestrigen Montagabend die ASKÖ Oedt die SPG Weißkirchen/Allhaming. Dabei setzten sich die Zebras völlig überraschend mit 3:1 durch – ein Ergebnis, das gleich zwei Serien beendete: Für die Russ-Elf war es die erste Pleite nach zuvor sechs Heimsiegen am Stück. Zudem holte die SPG den ersten Dreier in der Fremde. Die ASKÖ Oedt bleibt zwar Tabellenführer, verpasste es aber, den Herbstmeistertitel frühzeitig einzutüten. Der erste Verfolger aus Dietach, der gegen die SPG Pregarten den zweiten Zu-Null-Sieg in Folge holte (3:0), hat nur noch einen Zähler Rückstand auf den amtierenden Meister. Zwei beziehungsweise vier Punkte auf die Spitze fehlen dem UFC Ostermiething (2:2 gegen den SV Bad Ischl) und dem SV sedda Bad Schallerbach (3:1 gegen die DSG Union Perg). Fünfter bleibt die SPG Weißkirchen/Allhaming, die gegen die ASKÖ Oedt den dritten vollen Erfolg en suite realisierte und fünf Zähler Rückstand auf die Russ-Truppe aufweist.

Sprünge im Klassement

Mit dem SV Grün-Weiß Micheldorf, der Union Mondsee und der SU St. Martin/M. gibt es gleich drei Teams, die am vergangenen Wochenende im Klassement richtig Boden gutmachten. Die Micheldorfer bogen auf eigener Anlage den Tabellenletzten aus Wels mit 1:0 und scheinen nun auf Rang sechs auf. Ebenfalls um drei Plätze nach oben ging es für die Union Mondsee (5:0 in Bad Leonfelden). Der neue Siebte des Klassements gehört zu den formstärksten Teams der Liga. Die jüngsten drei Partien gewann man allesamt. Unmittelbar dahinter folgt auf Position acht die SU St. Martin/M., welche sich durch den 3:1-Heimtriumph gegen die Union Edelweiss (zweiter Sieg in Folge) gleich um vier Plätze verbesserte.

SPG Friedburg/Pöndorf großer Gewinner des Abstiegskampfes

Drei elementar wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg tütete die SPG Friedburg/Pöndorf ein, als man den ASK St. Valentin auf eigener Anlage mit 3:1 in die Schranken wies. Die Braunauer gewannen somit zwei der vergangenen drei Matches. Punktegleich mit der SPG scheint der ASK St. Valentin auf Rang 13 auf. Unmittelbar dahinter beginnt die wirklich kritische Zone. Alle drei Teams jener Tabellenregion konnten am vergangenen Wochenende nicht voll punkten. Während es für die SPG Pregarten und die SPG DMS Wels bittere Pleiten setzte, ließ der SV Bad Ischl mit einem 2:2 gegen die Truppe aus Ostermiething aufhorchen.

