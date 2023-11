OÖ-Liga 2023/24: Analyse – Das war Spieltag 15

Details Montag, 13. November 2023 18:54

Die Hinrunde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Am vergangenen Wochenende wurde die 15. Runde ausgetragen. Während die ASKÖ Oedt die Tabellenführung verteidigte, sammelte insbesondere ein Team der Abstiegszone ganz wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Ligaportal.at blickt noch einmal zurück.

ASKÖ Oedt ist Herbstmeister

Nach zuletzt zwei empfindlichen Pleiten am Stück schaffte der amtierende Titelträger aus Oedt rechtzeitig vor der Winterpause den Turnaround und siegte gegen den Tabellenletzten aus Wels auswärts mit 4:0. Somit erstickte man die Hoffnungen der Union Dietach auf den Herbstmeistertitel im Keim. Die Ruttensteiner-Elf überwintert auf Rang zwei – mit nur einem Zähler Rückstand auf die Russ-Truppe. Auf eigener Anlage setzte sich der Vizeherbstmeister mit 3:1 gegen den SV sedda Bad Schallerbach durch und prolongierte damit eine vorbildhafte Serie. Es war der dritte volle Erfolg am Stück. Um einen Platz verbesserte sich der neue Vierte des Rankings aus Weißkirchen. Die Zebras schossen die SPG Pregarten auf heimischem Kunstrasen mit 5:1 ab und landeten somit den vierten Sieg en suite.

Rangverbesserungen

Für drei Mannschaften der OÖ-Liga ging es im Herbstfinish jeweils um zwei Plätze nach oben. Die SU St. Martin/M. überwintert dank der vierten ungeschlagenen Partie in Serie und dem dritten vollen Erfolg am Stück (3:1 in Mondsee) auf dem guten sechsten Rang. Nach Matchtag 12 war man noch Tabellendreizehnter gewesen. Unmittelbar dahinter folgt die Union Edelweiss, welche den besser klassierten UFC Ostermiething überraschend mit 4:0 in die Schranken wies. Eine wahre Negativserie beendete indes der Aufsteiger aus Bad Leonfelden, der nach vier Pleiten am Stück ein 1:0 in St. Valentin holte und sich dadurch auf Position acht vorschob. Trotzdem gingen Verein und Trainer Robert Lenz nach jener Partie getrennte Wege.

SV Bad Ischl großer Gewinner des Tabellenkellers

Während die Konkurrenz teils heftige Pleiten kassierte, trat der SV Bad Ischl ein weiteres Mal den Beweis an, dass man in der zweiten Herbsthälfte eindeutig an Stabilität zugelegt hat. Zum Abschluss der Hinserie zwang man den SV Grün-Weiß Micheldorf auf eigener Anlage mit 2:1 in die Knie. Es war der vierte Saisonsieg der Zebau-Elf. Alleine drei davon tütete man in den letzten fünf Herbstrunden ein. Im Ranking überflügelte man dadurch die SPG Pregarten und überwintert nun auf Platz 14. Geht es im Frühjahr in dieser Tonart weiter, wird es nur eine Frage der Zeit sein, bis man ins Ligamittelfeld vordringt.

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at

