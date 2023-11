„Es war der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt!“ – Mondsees neuer Trainer Thomas Plasser im Interview

Details Dienstag, 14. November 2023 15:28

Am vergangenen Freitag endete eine Ära: Nach neun Jahren im Amt stand Trainer Christoph Mamoser das letzte Mal an der Seitenlinie bei der Union Raiffeisen Mondsee aus der LT1 OÖ-Liga (1:3 gegen die SU St. Martin/M.). Mit Thomas Plasser, der vom SK Bad Wimsbach aus der Landesliga West kommt, steht sein Nachfolger bereits fest. Ligaportal.at sprach mit ihm.

Ligaportal: Warum haben Sie sich für die Aufgabe in Mondsee entschieden? Was hat schlussendlich den Ausschlag gegeben?

Plasser: „Ich habe Mondsee schon immer von außen als sehr interessanten Verein wahrgenommen, der sich sportlich sehr gut etabliert hat in der OÖ-Liga. Ich hatte auch das Gefühl, dass Umfeld und Infrastruktur top sind. Die Gespräche mit den Verantwortlichen haben den Eindruck bestätigt. Ich hatte das Gefühl, dass sie mich unbedingt nach Mondsee holen wollten. Für mich persönlich war es der richtige Zeitpunkt für diesen Schritt.“

Ligaportal: Was wollen Sie mit der Truppe in dieser Saison erreichen?

Plasser: „Es ist alles sehr knapp beisammen im Mittelfeld der Tabelle. Es sind nur sechs Punkte auf Platz fünf und sechs Punkte auf Platz 14. Alles ist möglich in beide Richtungen. Es wird einfach darum gehen, dass wir uns möglichst schnell finden und entwickeln, unsere Leistungen konstant abrufen und uns hoffentlich schnell ein Polster schaffen, damit wir uns in der Tabelle nach vorne orientieren können.“

Ligaportal: Haben Sie die Mannschaft schon kennengelernt? Welchen Eindruck haben Sie?

Plasser: „Ich habe sie noch nicht persönlich kennengelernt. Christoph Mamoser hatte sein Abschiedsspiel am Freitag und ich meines am Samstag in Bad Wimsbach. Bei beiden lag noch der Fokus darauf, dass man es erfolgreich beendet. Ich habe natürlich das Mondsee-Spiel am Freitag gesehen und mittlerweile auch das eine oder andere Video, damit ich mir einen ersten Eindruck von der Mannschaft verschaffen kann. Alles andere wird jetzt in den nächsten Tagen und Wochen passieren.“

Ligaportal: Haben Sie Wünsche für das Transferfenster im Winter?

Plasser: „Es geht jetzt einmal darum, die Mannschaft und die Spieler kennenzulernen. Ein Trainerwechsel ist immer ein Neustart für jeden Spieler. Ich möchte jedem die Chance geben, dass er sich zeigt und neu beweisen kann. Ich vertraue den Spielern, die da sind. Dass es im Verein schon das eine oder andere Gespräch gibt, ist klar. Das wird man sich dann in Zukunft gemeinsam ansehen. Prinzipiell haben die Spieler, die hier sind, das Vertrauen verdient. Sie haben im Herbst solide Leistungen gebracht und ich freue mich auf sie.“

Ligaportal: Welche persönlichen Ziele haben Sie als Trainer? Soll es noch höher hinausgehen als OÖ-Liga?

Plasser: „Es ist wahrscheinlich nicht der optimale Zeitpunkt, um darüber zu reden. Ich freue mich jetzt einfach auf die neue Aufgabe in Mondsee. Natürlich war dieser Wechsel auch eine Entscheidung für meine Trainerkarriere. Ich denke, es geht darum, dass ich in nächster Zeit gut und erfolgreich arbeite. Das ist das Einzige, was man als Trainer so halbwegs beeinflussen kann. Dann wird man schauen, was sich ergibt. Der Fußball ist nicht planbar. Der Fokus liegt jetzt zu 100% auf der Union Mondsee.“

