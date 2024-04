Trainerwechsel in der OÖ-Liga!

Details Montag, 08. April 2024 11:27

Der ASK Case IH Steyr St. Valentin wartet im Kalenderjahr 2024 in der OÖ-Liga weiterhin auf den ersten vollen Erfolg. Im schweren Auswärtsspiel gegen SV Haidlmair Grün-Weiß Micheldorf wollten die Niederösterreicher die Negativserie durchbrechen. Dieses Vorhaben konnte man schlussendlich nicht in die Tat umsetzen und musste sich dem Kontrahenten nach neunzig Minuten - knapp aber doch - mit 1:2 geschlagen geben. Heute wurde bekannt, dass sich Trainer Willi Wahlmüller und der Verein auf eine einvernehmliche Auflösung des Vertrages geeinigt haben.

Ex-Coach Wahlmüller gegenüber Ligaportal.at: "Am heutigen Montagvormittag haben wir uns zu einer einvernehmlichen Auflösung, des bis Sommer laufenden Vertrags, entschlossen. Da beide Seiten mit den Gegebenheiten nicht zufrieden sein konnten, einigten wir uns zu diesem Schritt. Ich wünsche dem Verein und der Mannschaft alles Gute für die Zukunft."

Mehr Infos dazu gibt es in Kürze.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at

