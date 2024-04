St. Martiner sammeln ihre Vereinsstars!

Details Montag, 08. April 2024 15:24

Vielfalt - die wird bei SPAR Jauker großgeschrieben. Diese spiegelt sich auch in den Vereinen der Gemeinde wieder. Daher wurde gemeinsam mit der Sportunion St. Martin ein tolles Projekt verwirklicht: Das Stickeralbum St. Martin. Mit über 500 Einzelporträts und Mannschaftsbildern stellen sich die Vereinsmitglieder der Sektionen Fußball, Tennis, Faustball, Volleyball und Stockschützen vor. „Diese Personen, von Kindern bis hin zu Senioren, tragen in unzähligen ehrenamtlichen Stunden dazu bei, dass St. Martin so lebenswert ist“, ist auch Bürgermeister Manfred Lanzersdorfer stolz.

Die Bambinis freuten sich ganz besonders mit ihren Trainern über die Stickeralben

"Daher gilt allen ein großer Dank, die mit Freude und Engagement zum Entstehen des Albums beigetragen haben - im Besonderen den Sponsoren, welche das Projekt unterstützt haben", freut sich Kaufmann Maximilian Jauker. Diese Zusammenarbeit steigert die Wertschöpfung, verhindert so den Kaufkraftabfluss und schafft Arbeitsplätze. Denn im Team von SPAR Jauker sorgen über 20 MitarbeiterInnen für eine freundliche und familiäre Einkaufsatmosphäre. Ganz nach dem Motto: Mit der Region, für die Region.

Der Startschuss des Stickeralbums war am 6. April beim Heimspiel der SU Strasser Steine St. Martin, wo alle abgebildeten Spieler ihren Album gratis bekommen haben. Nun geht’s los mit dem Sammeln, Kleben und Tauschen. Am Freitag, 3. Mai findet in der SPARKASSE der Filiale St. Martin von 14:30 – 16:30 eine Tauschbörse statt. Alle Spieler vom Stickeralbum bekommen auch bei der SPARKASSE ihren gratis Sticker.

Kaufmann Maximilian Jauker mit Marktleiterin Nadine Katzinger und den Sektionsleiter:innen beim Startevent in der Fresh-Energy Arena

Sammeln, Kleben, Tauschen – so funktionierts:

Je 10 Euro Einkaufswert bekommt man im Sammelzeitraum exklusiv bei SPAR Jauker.

1 Stickerbriefchen mit 7 Bildern gratis an der Kasse.

Zusätzliche Sticker können auch käuflich erworben werden.

Fotonachweis: privat