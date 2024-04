SPG Pregarten mit weiterem Lebenszeichen im Abstiegskampf: Voller Erfolg gegen leicht kriselnde Union Ostermiething

Details Samstag, 20. April 2024 09:25

Einen Nachmittag der bittersten Sorte erlebte die Union Stampfl-Bau Ostermiething am vergangenen Wochenende, als man gegen den Leader der LT1 OÖ-Liga aus Oedt mit 0:9 unter die Räder geriet – dennoch: die Braunauer gehören weiterhin zu den besten Mannschaften in der bisherigen Spielzeit – erst vier Mal musste sich die Mühllechner-Elf im gesamten Saisonverlauf geschlagen geben. Nun galt es gegen die abstiegsbedrohte SPG Algenmax Pregarten wieder auf die Siegerstraße zurückzukehren. Dies misslang schlussendlich völlig: Auch gegen die Mühlviertler gab es am Ende des Tages nichts zu holen, man musste sich nach neunzig Minuten klar mit 0:3 geschlagen geben.

Chancenarme erste Halbzeit ohne Treffer

Dabei entwickelte sich zunächst eine sehr zerfahrene Partie, in der beide Teams etwas Zeit brauchten, um den Motor auf Betriebstemperatur zu bringen. Eindeutig zielstrebiger erwies sich dahingehend allerdings der abstiegsbedrohte Gast aus Pregarten, der in punkto Ballbesitz das Kommando übernahm und sich immer wieder zielstrebig durch die gegnerischen Abwehrreihen kombinierte. Allerdings gelang dies meistens nur bis auf Höhe des Strafraums, ehe die gegnerische Defensive den Torbemühungen der Nimmervoll-Truppe einen Riegel vorschob. Auf der Gegenseite war den Heimischen die Unsicherheit aus der letztwöchigen Klatsche doch anzumerken: Die Mühllechner-Truppe tat sich brutal schwer, ihr gewohntes Spiel aus den vergangenen Runden aufzuziehen und blieb demzufolge bezüglich ihres Offensivspiels doch einiges schuldig. Die beste Chance auf die Führung verbuchte kurz vor der Halbzeit der Gast, nach einem Eckball und einer zweifelsohne schwer übersichtlichen Situation brachte die Spielgemeinschaft das runde Leder allerdings nicht im Gehäuse unter.

Sadriu-Doppelpack sichert Pregarten elementar wichtigen Dreier

Die Gäste erwischten einen wahren Traumstart in den zweiten Durchgang, als Tobias Pelligrini einen Abwehrfehler der Hausherren dankend annahm und abgebrüht auf 1:0 stellte. Es war ein Treffer, der zweifelsohne Spuren beim Kontrahenten aus Ostermiething hinterließ: Die Mühllechner-Truppe hatte in weiterer Folge ihre Mühen, erwähnten Rückschlag zu verdauen und wieder in die Gänge zu kommen. Auf der Gegenseite präsentierte sich die Nimmervoll-Elf nun schlichtweg aggressiver, ja entschlossener und setzte dem Gegner durch zielstrebige Nadelstiche immer wieder zu. Letztlich machte man in Person des mittlerweile groß aufspielenden Imran Sadriu kurzen Prozess, als dieser binnen 60 Sekunden zwei Mal die Kugel in den Maschen versenkte und damit gleichsam für eine vorzeitige Entscheidung in dieser Begegnung sorgte. Es blieb beim 3:0 der Mühlviertler, welchen damit ein weiteres Statement im Kampf gegen den Abstieg gelang.

Stimme zum Spiel

Thomas Posch (Sportlicher Leiter SPG Pregarten):

„Es war nach neunzig Minuten ein verdienter Sieg. Wir haben den Erfolg letztlich etwas mehr gewollt. Die drei Punkte haben wir aber auch gebraucht. Ein Pauschallob an die Mannschaft!“

Der Beste: Imran Sadriu (ST, SPG Pregarten)

