Fußballverband führt Legendenliga ein!

Im Mai 2024 gibt der OÖ Fußballverband den Startschuss für die Neueinführung der sogenannten Legendenliga. Dabei handelt es sich um einen Wettbewerb im Bereich „Seniorenfußball“, der den Vereinen die Möglichkeit einräumt, ihr Angebot für bestehende oder neue Mitglieder ausweiten zu können. Das Ziel ist es, ein Sport- und Fitnessangebot für ehemalige Meisterschafts- und Hobbykicker sowie für Schiedsrichter zu schaffen, um sie dadurch länger als aktive Mitglieder beim Verein zu halten. Eine offizielle Wettbewerbsform unter dem Dach des OÖ Fußballverbandes forciert den sportlichen Anreiz.

OÖFV-Präsident Gerhard Götschhofer erklärt: „Mit diesem Angebot setzen wir den letzten noch offenen Schwerpunkt von unserer Agenda um, die das Präsidium für die laufende Funktionsperiode erarbeitet hat. Wir betreten hier in Österreich ein völlig neues Terrain und erhoffen uns nicht nur positive Auswirkungen für unsere Mitgliedsvereine, sondern auch wertvolle Rückschlüsse für den ÖFB und die anderen Landesverbände.“

Ausgangspunkt und Bedarfserhebung

Ausgangspunkt war eine repräsentative Umfrage im Frühjahr, um den konkreten Bedarf zu erheben und die Anliegen der Vereine bei der Gestaltung der Rahmenbedingungen berücksichtigen zu können. Die Rücklaufquote war mit einem Drittel aller Mitgliedsvereine sensationell. Davon signalisierten 78 % Interesse an einem Angebot im Bereich „Seniorenfußball“.

Pilotphase und weitere Klärungen

Kein eindeutiges Ergebnis brachte die Umfrage hingegen bei der gewünschten Spielfeldgröße, der Spieleranzahl und der Spieldauer. Auch das geplante Alterslimit „Ü35“ und die Gruppengröße bedürfen weiterer Abklärung. Präsidiumsmitglied Hans Kronberger, der die Arbeitsgruppe leitet, erklärt: „Die Ergebnisse wurden in einer eigenen Arbeitsgruppe bestehend aus Vereinsvertretern und Verbandsfunktionären diskutiert. Nicht zuletzt aufgrund der noch verbliebenen offenen Punkte ist es zielführend, dass wir in den Monaten Mai und Juni mit einer Pilotphase starten.“

Die Legendenliga startet den Probebetrieb in drei Regionen. Es werden die Formate „Großfeld“ und „Kleinfeld“ (Halbfeld) in kleinen Gruppengrößen mit jeweils vier Mannschaften getestet. Im Traunviertel nehmen Kematen-Piberbach, Neuhofen an der Krems, Eberstalzell und Pichl an der Testphase teil, im Mühlviertel Gramastetten, Naarn, Ried in der Riedmark und Wartberg ob der Aist sowie im Innviertel Feldkirchen bei Mattighofen, Lochen, Eggelsberg/Moosdorf und St. Peter am Hart.

Ausblick und Zielsetzung

Nach der Evaluierung der Pilotphase folgen die Fixierung der finalen Rahmenbedingungen und die Ausschreibung der Meisterschaft 2024/25. OÖFV-Direktor für Sport & Spielbetrieb Raphael Koch erklärt: „Ein derartiges Bewegungsangebot hat einen gesundheitlichen und sozialen Nutzen. Neben diesem Aspekt möchten wir Sportler nach ihrer aktiven Karriere weiterhin an den Verein binden und den Pool an Funktionären und Helfern vergrößern. Wir wissen aus anderen Ländern, dass dieses Ziel mit einem Angebot im Seniorenfußball erreicht werden kann. Daher sind wir überzeugt, dass diese strategische Weichenstellung mittelfristig einen echten Mehrwert für das Fußballwesen in Oberösterreich haben wird.“

Details

