6:0-Kantersieg! SV Bad Ischl zerlegt in letztem Heimspiel der Saison Union Ostermiething gnadenlos

Details Sonntag, 02. Juni 2024 20:21

Eine Enttäuschung galt es für die Union Stampfl-Bau Ostermiething am Donnerstag zu verkraften, als man sich im Finale des Landescups gegen die favorisierte ASKÖ Oedt letztlich mit 0:3 geschlagen geben musste. In der LT1 OÖ-Liga legten die Mühllechner-Schützlinge dafür in den vergangenen Wochen an Stabilität zu. Nun ging es im Rahmen der 29. Runde zum mittlerweile geretteten SV Zebau Bad Ischl. Im Salzkammergut setzte es allerdings eine absolut empfindliche Klatsche: die Mannen aus dem Salzburger Grenzgebiet gingen sang- und klanglos mit 0:6 baden.

Machtdemonstration der Hausherren

Den Grundstein für den späteren Kantersieg legte der Gastgeber dabei bereits in den ersten 45 Minuten: Die Zebau-Truppe präsentierte sich vom Anpfiff weg giftiger, entschlossener, ja schlichtweg zielstrebiger und ging in Minute neun völlig verdient durch Rudolf Durkovic in Führung. Es folgte eine Phase, in der die Union aus Ostermiething sich zu stabilisieren schien und kurzzeitig dem Kontrahenten auf Augenhöhe begegnete. Spätestens durch den Treffer von Mario Petter, der am heutigen Nachmittag, wie die weiteren Bad Ischler Legenden Patrick Ambrosch und Alexander Preyhaupt, sein letztes Spiel für die Zebau-Elf bestritt, kippte das Momentum aber wieder zugunsten der Heimischen (30.). Diese drehten nun völlig auf, zerlegten den Kontrahenten in der verbleibenden Viertelstunde bis zur Halbzeit auf brutalste Art und Weise und schickten diesen mit einer deftigen 5:0-Packung in die Kabinen. Isaak Ortner, David Jelica sowie Florian Bichler per Elfmeter sorgten für den mehr als deutlichen Pausenstand.

Jelica macht halbes Dutzend voll

In der zweiten Halbzeit beruhigte sich das Geschehen zusehends, die Hausherren schraubten angesichts der komfortablen Führung das Tempo um einige Gänge zurück und beschränkten sich auf das Nötigste. Doch auch dies erledigte die Heissl-Elf mit beeindruckender Souveränität – man dominierte das Spielgeschehen gegen einen Gegner, der am heutigen Tag zu keinem Zeitpunkt nur annähernd sein Leistungsmaximum erreichte, über weite Strecken dieser Begegnung, ohne aber mehr die letzte Geradlinigkeit zum Tor aufzubringen. Für einen weiteren Treffer reichte es schlussendlich aber doch noch: David Jelica fixierte nach 73 Minuten mit seinem zweiten Treffer an diesem Nachmittag den 6:0-Endstand einer alles in allem nicht gerade alltäglichen Begegnung. Die Mannen aus dem Salzkammergut stießen damit eine Runde vor Ende der diesjährigen Meisterschaft auf den neunten Platz vor.

Stimme zum Spiel

Christoph Mühllechner (Trainer Union Ostermiething):

„Vor allem die erste Halbzeit war gar nichts. Wir haben keine der Tugenden auf den Platz gebracht, die man in Bad Ischl braucht, um zu bestehen. Die Partie war in der Pause schon gelaufen. In der zweiten Halbzeit war das dann nur noch Schadenbegrenzung.“

Die Besten: Alexander Preyhaupt (TW, SV Bad Ischl), Patrick Ambrosch (ZM, SV Bad Ischl), Mario Petter (ST, SV Bad Ischl)

