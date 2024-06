++ BREAKING ++ Trainerwechsel in der LT1 OÖ-Liga!

Details Donnerstag, 13. Juni 2024 17:37

Trainerwechsel in der OÖ-Liga: Die SU VORTUNA Bad Leonfelden hat vor wenigen Minuten bekanntgegeben, dass der Verein und Hubert Zauner nach eingehender Analyse der Saison einvernehmlich beschlossen haben, die Zusammenarbeit mit Ende der abgelaufenen Saison zu beenden. "Wir möchten uns bei Hubert Zauner für die geleistete Arbeit recht herzlich bedanken und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute", so der Klub in einer Aussendung.

Stefan Hinterkörner, der zuletzt als Co-Trainer der jungen Wikinger tätig war, wird als neuer Kampfmannschaftstrainer die Mannschaft in die Vorbereitung für die kommende Saison in der LT1 OÖ Liga führen. Das Trainerteam wird in den kommenden zwei Wochen komplettiert. Es besteht die Überzeugung, dass mit Stefan Hinterkörner die richtige Wahl für die Fortsetzung des eingeschlagenen, erfolgreichen Weges getroffen wurde.

Foto: Facebookseite SV Ried

