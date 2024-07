Vier Zugänge, vier Abgänge: So verlief die Sommertransferperiode bei der SPG Weißkirchen/Allhaming

Details Donnerstag, 25. Juli 2024 10:30

Junge, vielversprechende Akteure verlor die SPG Weißkirchen/Allhaming aus der LT1 OÖ-Liga in den vergangenen Wochen, weil sie sich für einen Vereinswechsel entschieden. Darauf reagierte der Tabellendritte der Vorsaison mit gezielten Transfers. Es ist ein interessanter Mix aus Akteuren, welche die nötige Erfahrung in Oberösterreichs höchster Spielklasse mitbringen, und aufstrebenden Talenten, die den Sprung in genannte Liga bestmöglich meistern wollen. Ligaportal.at nimmt die Neuzugänge etwas genauer unter die Lupe.

Korous, Stangl, Kandler, Stinglmayr (v.l.n.r.)

Duo von der SPG Edelweiss/Neue Heimat

Mit Simon Kandler und Philipp Stangl holte die SPG Weißkirchen/Allhaming zwei Spieler, die in den vergangenen Jahren ihre Qualitäten in der OÖ-Liga bereits unter Beweis gestellt haben. Linksfuß Kandler gilt als variabel einsetzbarer Defensivakteur. „Mit seiner Vielseitigkeit sollte er uns bei unserem kleinen Kader helfen. Er kann Linksverteidiger und Innenverteidiger spielen“, informiert Weißkirchens Trainer Alfred Olzinger. Denselben Weg wie Kandler schlug auch Offensivakteur Stangl ein, der sich auf dem Flügel oder im Sturmzentrum am wohlsten fühlt. „Das ist ein interessanter Spieler mit einer hohen Grundschnelligkeit. Im letzten Jahr ist er etwas außer Tritt gekommen. Er hatte weniger Spielzeit – auch aufgrund von Verletzungsproblemen. In der Vorbereitung hat er schon gezeigt, dass er uns in der Offensive weiterhelfen kann“, betont Olzinger.

Zwei Spieler aus der Landesliga

Mit Nico Korous (von ADmira Linz) schloss sich ein junger zentraler Mittelfeldspieler den Zebras an. „Er hat bis jetzt sehr gute Leistungen in den Trainings und Spielen gezeigt“, lobt Alfred Olzinger. Ebenfalls den Sprung von der Landesliga in die OÖ-Liga wagt der variabel einsetzbare Gratiel Stinglmayr (vom ATSV Sattledt). „Er hat eine passable Vorbereitung absolviert. Da waren schon gute Spiele dabei. Ich gehe davon aus, dass beide den Sprung in die OÖ-Liga gut meistern werden“, sagt der Coach.

Vier Abgänge

Emirhan Gücenoglu (zur ASKÖ Oedt), Umut Nacak, Selmir Haskic (beide zu den FC Hertha Wels Juniors) und Marko Tawdrous (zur SU St. Martin/M.) kehrten in diesem Sommer indes der SPG Weißkirchen/Allhaming den Rücken. „Wir waren mit allen zufrieden. Vertraglich und ablösetechnisch hat es aber nicht gepasst. Es waren junge Spieler und Veränderungen, die so nicht geplant waren. Wir haben jetzt aber wieder junge Akteure dazu geholt. Mit dem jetzigen Kader sind wir sehr zufrieden“, betont Olzinger.

Fotocredit: Klaus Haslinger

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.