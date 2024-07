„Wir wollen stabil über 30 Runden unsere Leistung bringen!“ – Ostermiethings Trainer Christoph Mühllechner im Interview

Details Donnerstag, 25. Juli 2024 11:01

Beim UFC Stampfl-Bau Ostermiething zeichnete sich in der vergangenen Saison der LT1 OÖ-Liga insbesondere eines ab: Nach einem brutal starken Herbst, in welchem man mit berauschendem Offensivfußball begeistert und für richtig Bewegung auf dem Punktekonto gesorgt hatte, konnte man im Frühjahr jenes Niveau nicht mehr halten. Nun will man die richtigen Lehren daraus ziehen, um in einem nächsten Schritt mit mehr Konstanz durch die anstehende Saison zu kommen. Ligaportal.at sprach mit Trainer Christoph Mühllechner.

Ligaportal: Die Vorbereitung neigt sich dem Ende zu. Wie zufrieden sind Sie mit den vergangenen Wochen?

Mühllechner: „Es hat gut gepasst. In einer Woche waren nicht so viele da, weil einige auf Urlaub waren. Wir haben es dieses Jahr aber geschafft, dass wir das mehr oder weniger auf eine Woche beschränken. Ansonsten haben wir die Vorbereitung wie geplant durchgezogen. Es gibt keine großen Verletzungen. Ich glaube, dass wir körperlich gerüstet sind für den Start.“

Ligaportal: Im Sommer gab es fünf Neuzugänge. Wie bewerten Sie diese?

Mühllechner: „Lucas Purkrabek und Umberto Gruber kamen von der UVB Vöcklamarkt. Beide haben also Erfahrung in höheren Ligen. Lucas ist für die rechte Seite vorgesehen. Er ist physisch stark und bringt Tempo mit. Umberto ist ein zentraler defensiver Mittelfeldspieler, der die Mannschaft führen soll. Aus Deutschland kam Christoph Wengler zu uns. Er war schon einmal in Ostermiething. Das ist ein junger Spieler aus der Umgebung, der physisch stark ist. Yannic Rusch kam von der AKA Ried. Man hat in den ersten Wochen schon gesehen, dass er viel mitbringt. Das ist ein großes Talent. Man merkt, dass er in der Akademie war. Er ist erst 17 Jahre alt und wir wollen ihn an den Erwachsenenfußball heranführen. Was er bis jetzt gezeigt hat, ist vielversprechend. Jeffrey Stieglbauer ist der beste junge Torwart in der Region. Er war zuletzt in Eggelsberg aktiv. Auf Sicht hat er natürlich das Zeug, dass er Stammtorwart in der OÖ-Liga wird.“

Ligaportal: Mit welchem Ziel startet ihr in die neue Saison?

Mühllechner: „Wir haben keine konkrete Platzierung als Ziel ausgegeben. In der vergangenen Saison waren wir im Herbst richtig gut. Im Frühjahr konnten wir das Niveau dann nicht mehr ganz halten. Wir wollen wieder guten Offensivfußball zeigen und wären zufrieden mit einem sicheren Mittelfeldplatz. Wir wollen stabil über 30 Runden unsere Leistung bringen.“

Ligaportal: In der 1. Runde geht es zuhause gegen die SPG Pregarten. Seid ihr der Favorit?

Mühllechner: „Ich sehe keinen Favoriten. Pregarten ist im Cup ausgeschieden. Das hat aber für mich keine Relevanz. In der 1. Runde ist normal etwas Nervosität im Spiel. Die Mannschaften tasten sich oft ab. Vor zwei Monaten hat Pregarten bei uns mit 3:0 gewonnen. Das ist ein 50:50-Spiel, wie es viele in dieser Saison geben wird. Alles ist noch einmal enger zusammengerückt, weil es keine Mannschaft mehr gibt, die vorne wegmarschiert, und kein Team, das hinten abreißen lassen muss.“

