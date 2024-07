Union Edelweiss peilt Top-5 an – Trainer Stefan Kuranda im Interview

Details Donnerstag, 25. Juli 2024 13:58

Nach einer guten Rückserie brachte die Union Edelweiss in der vergangenen Saison der LT1 OÖ-Liga schlussendlich Rang sieben ins Ziel. In der anstehenden Spielzeit wird man alles daran setzen, sich zu steigern und in die Top-5 des Rankings vorzustoßen, wie Coach Stefan Kuranda im Interview mit Ligaportal.at unter anderem verrät.

Ligaportal: Mit welcher Zielsetzung geht ihr in die anstehende OÖ-Liga-Saison?

Kuranda: „Der Anspruch von Edelweiss sollten die Top-5 sein. Das ist nicht so unrealistisch. In der letzten Saison hat man gesehen, dass gerade das Frühjahr sehr zufriedenstellend war. In der Rückrundentabelle haben wir den dritten Platz belegt. Zudem waren wir das beste Heimteam. Die Auswärtsschwäche wollen wir nun ablegen. Da haben wir in der vergangenen Spielzeit zu wenig Punkte gemacht.“

Ligaportal: Welche Mannschaften erwarten Sie in der Tabelle ganz vorne?

Kuranda: „Es wird interessant, weil es die erste Saison ist, in der der Meister nicht schon vor dem ersten Spiel feststeht. Oedt ist nicht mehr da. In der Abschlusstabelle der vergangenen Saison waren zwischen dem Vizemeister und Platz sieben, den wir belegt haben, nur vier Punkte. Alles ist eng beisammen. Ganz vorne sehe ich Mannschaften wie Bad Schallerbach, Weißkirchen, Dietach und Mondsee.“

Ligaportal: Im Sommer gab es bei euch einige Kaderveränderungen. Ist die Qualität des Kaders nun höher?

Kuranda: „Wir haben viel Erfahrung verloren mit dem Karriereende von Thomas Winkler und den Abgängen von Sinisa Markovic, Simon Kandler, Philipp Stangl und Philipp Frühwirth. Wir haben das kompensiert mit jungen Spielern. Es wird interessant zu sehen sein, ob wir nun ähnlich stabil auftreten wie im vergangenen Frühjahr. Das kann man noch nicht sagen.“

Ligaportal: In der ersten Runde müsst ihr gegen eine Mannschaft antreten, die Sie genannt haben, als es um die vordersten Plätze ging. Es erwartet euch ein Auswärtsmatch gegen den SV sedda Bad Schallerbach. Was braucht es, um dort zu bestehen?

Kuranda: „Das ist gleich eine schwierige Aufgabe, gegen einen Titelfavoriten auswärts zu punkten. Das sollte aber immer das Ziel sein, wenn man Fußball spielt.“

Fotocredit: Harald Dostal / www.sport-bilder.at

