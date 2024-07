Neue Offensivpower für den Vizemeister – Die Transfers der Union Dietach im Überblick

Details Donnerstag, 25. Juli 2024 14:42

Als Tabellenzweiter der vergangenen Saison in der LT1 OÖ-Liga verfolgt die Union PROCON Dietach auch in der kommenden Spielzeit wieder ambitionierte Ziele. Um dafür bestens gerüstet zu sein, gab man in den vergangenen Wochen am Transfermarkt Gas. Ligaportal.at stellt die neuen Akteure des Vizemeisters vor.

Duo für die Offensive

Die Union Dietach reagierte auf den Abgang von Stürmer Yusuf Efendioglu (zur ASKÖ Donau Linz) gewissermaßen zweifach: Man verstärkte sich mit dem in der Offensive variabel agierenden Imran Sadriu und Mittelstürmer Michael Dietl. Sadriu kehrt nach einem kurzen Intermezzo beim Ligakonkurrenten aus Pregarten wieder nach Dietach zurück. „Wir kennen seine Qualitäten. Für uns ist er ein Unterschiedsspieler“, betont Sektionsleiter Harald Schreiberhuber. Schon in der Vergangenheit bewies Sadriu regelmäßig, dass er etwa mit Denis Berisha im Dietacher Angriff perfekt harmoniert. Ebenfalls für neue Offensivpower soll Dietl sorgen, der vom USC Seitenstetten aus der 2. Landesliga Niederösterreichs kommt. Dort gelangen dem antrittsschnellen Stürmer in der vergangenen Saison 21 Volltreffer.

Rechtsverteidiger mit Regionalliga-Erfahrung

Vom SK Vorwärts Steyr stößt mit Max Richter ein Defensivspezialist zur Union Dietach. Der 22-Jährige fühlt sich auf der rechten Verteidigerposition am wohlsten und glänzt dort mit Zweikampfhärte, Offensivdrang und präzisen Flanken. „Das ist ein junger, talentierter Spieler mit einer hohen Qualität und Tempo. Wir haben ihn kurz vor Ende der Transferperiode noch verpflichtet“, sagt Schreiberhuber. Ein weiterer Sommerneuzugang ist Nico Steinmaßl, der vom USV St. Ulrich aus der Landesliga Ost kommt. Schon länger beobachtete die Union Dietach den Mittelfeldakteur. Nun klappte endlich der Transfer des 22-Jährigen, der als Antreiber, fleißiger Arbeiter und Spieler mit Torgefahr gilt.

Zwei weitere Neuzugänge

Das Torwartteam ergänzt ab sofort Florian Gruber (vom ATSV Neuzeug). „Das ist ein großes Talent, das mit den anderen Keepern nun um Platz zwei hinter Stammtorwart Thomas Genshofer kämpft“, weiß Schreiberhuber. Von der Union Gurten 1b wechselt schließlich auch noch Marko Gabric nach Dietach. „Marko ist ein junger, talentierter Offensivspieler. Er braucht noch etwas Zeit. Im Training hat er aber schon einen guten Eindruck hinterlassen“, informiert der Sektionsleiter.

Fotocredit: Union Dietach

