Große Kaderveränderungen bei der DSG Union Perg

Details Freitag, 26. Juli 2024 11:31

Langweilig wurde es bei der DSG Union HABAU Perg während des Sommertransferfensters nie so wirklich. Während namhafte Akteure wie Mario Ebenhofer (Karrierepause), Samir Mehmeti (zur DSG Union Naarn) oder Jan Bartos (zum UFC Rohrbach-Berg) dem Verein in der kommenden Saison der LT1 OÖ-Liga nicht mehr zur Verfügung stehen werden, holte man richtig vielversprechende Spieler dazu. Ligaportal.at nimmt die Neuverpflichtungen etwas genauer unter die Lupe.

Quartett von der ASKÖ Schwertberg

Gleich vier Akteure wechselten vom Landesligisten aus Schwertberg eine Spielklasse höher zur DSG Union Perg. Es handelt sich hierbei um Alexander Ebner, Phillip Gschwandtner, Fabian Farthofer und Gabriel Sandner. Ebner ist ein junger, hochtalentierter Torwart, der als Herausforderer von Schlussmann Simon Primetzhofer ins Rennen gehen wird. „Phillip Gschwandtner war einer der besten Innenverteidiger in der Landesliga. Wenn Markus Derntl in den kommenden Jahren vielleicht einmal seine Karriere beendet, ist Phillip als absoluter Leader im Team ein würdiger Nachfolger“, betont Alfred Pössenberger vom Club Management der DSG Union Perg. Mit Farthofer und Sandner sicherte man sich zudem die Dienste zweier Top-Talente. Beide eint eine vorbildhafte Einstellung und riesiges Potential. Während Linksfuß Farthofer vorrangig im linken Mittelfeld und als Linksverteidiger eingesetzt wird, fühlt sich Sandner im zentralen Mittelfeld am wohlsten.

Namhafte Mittelfeldspieler

Spektakulär ist zweifelsohne die Rückholaktion von Offensivakteur Matej Socovka, der nach einem einjährigen Intermezzo beim Ligakonkurrenten aus Friedburg wieder zur DSG Union Perg zurückkehrt, wo er 2023 bereits ein halbes Jahr aktiv gewesen war. „Wir sind immer in Kontakt geblieben. Matej hat es bei uns sehr gefallen und auch wir waren mit ihm extrem zufrieden“, informiert Pössenberger. Socovka kombiniert eine tolle Technik mit Torgefahr und besitzt somit das Potential, zum Unterschiedsspieler zu avancieren – in dieser Hinsicht ein würdiger Nachfolger von Mario Ebenhofer. Leihweise wechselt mit Simon Rumetshofer ein weiterer Akteur, der absolute Qualität mitbringt, nach Perg. Der zentrale Mittelfeldspieler, vom LASK mit einem Jungprofivertrag ausgestattet, war zuletzt für die LASK Amateure aktiv. Der 19-Jährige will nach einem nicht ganz einfachen Jahr, in welchem er durch Verletzungen nicht auf seine gewünschte Einsatzzeit kam, nun in der OÖ-Liga wieder durchstarten. Ebenfalls für das Mittelfeld vorgesehen ist mit Valentyn Plutenko, der von der DSG Union Naarn kommt, ein weiterer Sommerneuzugang. „Wir haben ihn schon länger beobachtet und sind überzeugt von seiner Mentalität. Im Mittelfeld ist er variabel einsetzbar“, sagt Pössenberger.

Fotocredit: DSG Union Perg

