ADMIRAL OÖ Landescup: Namhafte Teams scheiden aus, zehn OÖ-Ligisten haben weiterhin Chance auf Titel

Details Sonntag, 28. Juli 2024 19:03

Ein Großteil der Zweitrundenmatches im ADMIRAL OÖ Landescup ging an diesem Wochenende über die Bühne. Während der eine oder andere Favorit strauchelte, fuhren viele Mannschaften aus der LT1 OÖ-Liga erwartete Siege ein. Die Union Dietach ist erst am kommenden Dienstag im Einsatz, wenn es auf heimischem Kunstrasen gegen Vorwärts Steyr geht.

OÖ-Ligisten ziehen in Runde 3 ein

Richtig schwitzen musste die SU St. Martin/M. am gestrigen Samstag – und das in zweierlei Hinsicht: Bei tropischen Temperaturen wurde man vom Meister der 2. Klasse Nord-West Union St. Peter richtig gefordert. Man lag zur Pause mit 0:2 in Rückstand und drehte erst in der Schlussphase die Partie (4:2). Sommerneuzugang Marek Kalousek traf drei Mal. Auch der OÖ-Liga-Neuling UFC Rohrbach-Berg geriet zunächst ins Hintertreffen, zog dann aber ebenfalls in Runde 3 ein. Gegen den Landesligisten SK Schärding gewann man mit 2:1. Richtig souverän präsentierte sich indes der ASK St. Valentin, der vor wenigen Wochen in der Relegation den Verbleib in der OÖ-Liga sichergestellt hatte. Die SPG Weitersfelden/Kaltenberg/Liebenau, amtierender Meister der 2. Klasse Nord-Mitte, schlug man mit 5:1. Zur Pause hatte man bereits mit 3:0 geführt. Ebenfalls einen Favoritensieg fuhr die Union Edelweiss ein, welche die Union Gunskirchen, Vertreter der Landesliga Ost, mit 1:0 in die Knie zwang. Für das Tor des Tages zeigte sich Ivan Zeko verantwortlich. Weniger Stress hatte unterdessen die SPG Weißkirchen/Allhaming am Freitagabend: Die Zebras schossen den SV Schlüßlberg, Meister der 2. Klasse Mitte-Ost, mit 5:0 ab. Alle prominenten Angreifer der SPG trugen sich dabei in die Torschützenliste ein: Florian Templ, Valentin Grubeck, Stefan Spielbichler.

Cup-Sieger aus 2023 mit Offensivfeuerwerk

Den höchsten Sieg der 2. Cup-Runde feierte der SV sedda Bad Schallerbach, der im vergangenen Kalenderjahr den Titel geholt hatte. Die Renner-Elf schoss den amtierenden Meister der 2. Klasse West-Nord Union Wesenufer mit 9:0 ab. Ebenfalls kein Gegentor kassierte die SPG Friedburg/Pöndorf: Gegen den Landesligisten SK Kammer stand schlussendlich ein 2:0 auf der Anzeigetafel. Beide Treffer steuerte Jonas Reitter bei. Der SV Gmundner Milch fügte indes der Erfolgsstory der jüngeren Vergangenheit ein weiteres Kapitel an: Nach dem Landesliga-Meistertitel und dem damit zusammenhängenden Aufstieg in die OÖ-Liga steht man nun auch in der 3. Cup-Runde. Den SV HAKA Traun aus der Landesliga Ost wies man nach einem 0:1-Pausenrückstand dank einer ganz starken zweiten Hälfte noch mit 4:1 in die Schranken. Das gleiche Endergebnis brachte die Partie zwischen der SU Bad Leonfelden und dem Meister der 1. Klasse Nord-West aus Diersbach mit sich. Die Mühlviertler bogen dabei mit zwei Toren schon in der ersten Halbzeit auf die Siegerstraße ein.

DSG Union Perg, UFC Ostermiething und Union Mondsee müssen Segel streichen

Enttäuschend verlief die 2. Runde für die DSG Union Perg. Im Match gegen den Landesligisten SPG Union St. Florian/Niederneukirchen hatte es nach 120 Minuten 1:1 gestanden, ehe man im Elfmeterschießen mit 2:4 den Kürzeren zog. Auch der UFC Ostermiething, Cup-Finalist der Vorsaison, schied verhältnismäßig früh aus dem Bewerb aus: Die Braunauer verloren überraschend gegen den SC Schwanenstadt aus der Landesliga West mit 0:1. Zu einem mit Hochspannung erwarteten Bezirksderby kam es am gestrigen Samstag in Mondsee, als die Plasser-Truppe den Regionalligisten aus Vöcklamarkt empfing. 2010 waren beide Teams zuletzt in einem Pflichtspiel aufeinandergetroffen. Vor einer tollen Kulisse, 650 Zuschauer mitumfassend, musste sich der OÖ-Ligist schlussendlich mit 2:4 geschlagen geben. Nach 90 Minuten war es in einem packenden Fight 2:2 gestanden, ehe sich die Union Mondsee in der Verlängerung noch zwei Gegentreffer fing.

Fotocredit: Klaus Haslinger

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.