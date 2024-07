„Was das Umfeld betrifft, ist das hier oberstes Regal im Amateurfußball!“ – Gmundens Neo-Coach Markus Waldl im Interview

Details Montag, 29. Juli 2024 10:58

Was der SV Gmundner Milch in den vergangenen Monaten abriss, ist schlichtweg spektakulär: In überragender Art und Weise holte man sich den Meistertitel der Landesliga West und stieg somit in die LT1 OÖ-Liga auf. Bereits Anfang April stand fest, dass man mit dem neuen Cheftrainer Markus Waldl in die Saison 2024/25 gehen wird. Unter ihm gestaltete man die ersten beiden Pflichtmatches der aktuellen Spielzeit schon einmal positiv und steht verdient in der 3. Landescup-Runde. Vor dem OÖ-Liga-Saisonstart sprach Ligaportal.at mit dem Übungsleiter.

Präsident Gerhard Riedl, Trainer Markus Waldl, Sportchef Christoph Brummayer, Obmann Günter Laska (v.l.n.r.)

Ligaportal: Wie gefällt Ihnen die Arbeit in Gmunden?

Waldl: „Der erste Eindruck ist absolut positiv. Der Verein ist sehr gut aufgestellt – super strukturiert mit perfekten Rahmenbedingungen. Ich war zuletzt fünf Jahre in der Regionalliga tätig, davon drei Jahre bei der Hertha Wels – ein Vorzeigeverein in puncto Professionalität in Oberösterreich. Gmunden kann da aber mithalten. Was das Umfeld betrifft, ist das hier oberstes Regal im Amateurfußball. Hier herrscht auch eine riesen Euphorie durch den Aufstieg. Das merkt man.“

Ligaportal: Welche Ziele verfolgen Sie mit Ihrer neuen Truppe in dieser Saison?

Waldl: „Das ist noch sehr schwer zu sagen. Ich bin neu hier und auch in der Mannschaft gab es einen kleineren Umbruch. Wir kennen die Liga nicht. Das Ziel ist, die Mannschaft weiterzuentwickeln, eine sorgenfreie Saison zu spielen und den einen oder anderen Konkurrenten zu ärgern. Wir haben die Qualität dafür. Wir haben eine extrem junge Mannschaft. Da gibt es ein riesen Entwicklungspotential, das wir ausschöpfen wollen.“

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Vorbereitung?

Waldl: „Ich bin zufrieden. Die Mannschaft zieht gut mit und ist lernwillig. In den Spielen haben wir noch Schwankungen. Es sind gute Sachen dabei und Dinge, an denen wir noch arbeiten müssen. Wir tun das, um in der OÖ-Liga auf Dauer eine ordentliche Rolle spielen zu können.“

Ligaportal: In der 1. Runde geht es auswärts gegen die SPG Friedburg/Pöndorf. Seid ihr da als Landesliga-Meister und Aufsteiger der Favorit?

Waldl: „Nein, absolut nicht. Das ist eine sehr gute Mannschaft, die eine sensationelle Vorbereitung absolviert hat. Sie haben sich gezielt verstärkt. Wir können aber unbekümmert an die Sache herangehen und haben keinen Druck. Wenn wir das abrufen, was wir draufhaben, können wir Friedburg definitiv fordern.“

Fotocredit: SV Gmundner Milch

