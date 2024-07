Neuer Trainer, Zielsetzung, Saisonauftakt – Bad Leonfeldens sportlicher Leiter Dominik Mach im Interview

Details Montag, 29. Juli 2024 17:26

Die SU Vortuna Bad Leonfelden schloss ihre erste Saison in der LT1 OÖ-Liga auf Tabellenplatz zwölf ab. Für die anstehende Spielzeit nimmt sich der Verein aus dem Mühlviertel fest vor, nicht mehr so lange zittern zu müssen und folglich den Klassenerhalt früher zu fixieren. Dieses Unterfangen wird mit einem neuen Coach angehen. Stefan Hinterkörner, der zuletzt als Co-Trainer bei den Jungen Wikingern Ried tätig war, wurde als neuer Übungsleiter installiert und trat somit die Nachfolge Hubert Zauner an. Ligaportal.at sprach vor dem Saisonstart mit dem sportlichen Leiter Bad Leonfeldens Dominik Mach.

Ligaportal: Warum ist die Wahl auf Stefan Hinterkörner als neuen Coach gefallen?

Mach: „Stefan erfüllt all unsere Anforderungen als Trainer und Mensch, die uns als Verein wichtig sind. Ich bin sehr froh darüber, dass wir ihn für uns gewinnen konnten.“

Ligaportal: Die Sommervorbereitung ist so gut wie beendet. Wie beurteilen Sie die Arbeit des neuen Trainers bislang?

Mach: „Stefan und das gesamte Trainerteam arbeiten sehr zielorientiert Richtung Meisterschaft und die gesamte Mannschaft geht diesen Weg zu 100% mit.“

Bad Leonfeldens neuer Trainer Stefan Hinterkörner

Ligaportal: Im Landescup seid ihr zwei Mal weitergekommen mit Siegen gegen die Union Putzleinsdorf und die Union Diersbach. Welche Erkenntnisse zieht ihr aus den ersten zwei Pflichtspielen?

Mach: „Die beiden Siege sind sehr gut für das Selbstvertrauen und haben gezeigt, dass die Mannschaft Qualität und Moral hat. Zusätzlich konnten wir auch vielen Spielern die Möglichkeit bieten, sich dem neuen Trainerteam zu präsentieren.“

Ligaportal: Wie lautet die Zielsetzung in der heurigen Saison?

Mach: „Unsere Zielsetzung ist klar: Wir wollen den Klassenerhalt früher als in der abgelaufenen Saison fixieren beziehungsweise die Mannschaft und den Verein längerfristig für die OÖ-Liga fit machen.“

Ligaportal: In der 1. Runde der Meisterschaft bekommt ihr es auswärts mit dem SV Grün-Weiß Micheldorf zu tun. Was braucht es, um dort zu bestehen?

Mach: „Micheldorf ist eine sehr heimstarke Mannschaft und wird uns zum Saisonauftakt alles abverlangen. Wir können aber unbekümmert an die Sache herangehen. Wenn wir unser Potential voll ausschöpfen, werden wir Micheldorf sicher fordern können.“

Fotocredit: SU Bad Leonfelden

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.