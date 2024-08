Große Umfrage: Wer wird Meister? Das sagen die 16 OÖ-Liga-Vereine!

Details Donnerstag, 01. August 2024 10:38

Die 1. Runde der LT1 OÖ-Liga steht unmittelbar bevor. Am morgigen Freitag ist es so weit. Pünktlich zum Saisonstart hörte sich Ligaportal.at bei allen 16 Vereinen um, um eine Frage zu klären, die am meisten interessiert: Wer wird Meister der Saison 2024/25 und tritt somit die Nachfolge der ASKÖ Oedt an?

Enges Rennen

Sieben und sechs Stimmen gingen an zwei Teams, die auch in der Saison 2023/24 im Vorderfeld der Tabelle zu finden waren. Das Rennen machte schlussendlich die Union Mondsee. Die Plasser-Truppe zeigte bereits in der Rückserie der vergangenen Spielzeit, dass man zu Großem fähig ist, als man die zweitbeste Mannschaft hinter Meister ASKÖ Oedt war. Im Transfersommer verstärkte man sich noch einmal gezielt und holte mit Michael Brandner (von Blau-Weiß Linz) und Alexander Peter (von der ASKÖ Oedt) zwei absolute Unterschiedsspieler. Sechs Stimmen erhielt die Union Dietach, die bereits in der Vorsaison den Vizemeistertitel holte, der zur Teilnahme am ÖFB-Cup berechtigte. Dementsprechend intensiv ist es für die Ruttensteiner-Truppe aktuell: Nachdem man am vergangenen Samstag in genanntem Bewerb aktiv gewesen war (0:2 gegen die SPG HOGO Wels), ging es am Dienstag darauf im OÖ Landescup gegen einen weiteren Regionalligisten. Den SK Vorwärts Steyr schlug man mit 4:2. Der Ligaauftakt am morgigen Freitag gegen die DSG Union Perg ist das dritte Pflichtspiel innerhalb einer Woche.

Zwei weitere Teams bekommen außerdem Stimmen

Zwei Mal genannt in dieser Umfrage wurde zudem der SV sedda Bad Schallerbach, der schon in der Vorsaison nach seinem Aufstieg in die OÖ-Liga eine richtig gute Rolle spielte. Schlussendlich brachte man Rang fünf ins Ziel. Heuer soll ein weiterer Schritt nach vorne folgen. Im Transfersommer änderte sich der Kader nur minimal, weshalb die Tatsache, dass man bereits gut eingespielt ist, ein wichtiger Trumpf sein kann. Eine Stimme ging schließlich noch an die SPG Weißkirchen/Allhaming, deren vergangene Spielzeit mit einer Enttäuschung endete. Am letzten Matchtag verlor man deutlich gegen die SPG Pregarten, weshalb man noch auf Rang drei abrutschte und nicht das anvisierte ÖFB-Cup-Ticket löste.

Fotocredit: Helmut Klein

