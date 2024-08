OÖ-Liga 2024/25: Analyse – Das war Spieltag 1

Details Montag, 05. August 2024 11:45

Die 1. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Sie wurde am vergangenen Wochenende ausgetragen und brachte spektakuläre Matches mit sich. Ligaportal.at blickt in der Spieltagsanalyse noch einmal zurück auf das, was wirklich wichtig war.

SV sedda Bad Schallerbach ist erster Tabellenführer

Obgleich das Zwischenklassement zu einem derartig frühen Zeitpunkt der Saison freilich noch wenig Aussagekraft hat, lacht der SV sedda Bad Schallerbach als erstes Team der Spielzeit 2024/25 von der Tabellenspitze. Die Renner-Truppe realisierte den höchsten Sieg der 1. Runde, indem man die SPG Edelweiss/Neue Heimat auf eigener Anlage mit 4:0 abschoss. Ebenfalls perfekt aus den Startlöchern kamen die Mannschaften aus Ostermiething und Friedburg. Während erstgenanntes Team die Hürde SPG Pregarten nahm (4:1), schlugen die Friedburger dank einer ganz starken zweiten Hälfte den Aufsteiger aus Gmunden ebenfalls mit 4:1. Sommerneuzugang Haris Harba traf dabei satte drei Mal.

Wichtige Siege

Für einen Dreier zum Auftakt reichte es noch für zwei weitere Teams. Die Union Dietach, amtierender Vizemeister der LT1 OÖ-Liga, gewann auswärts in Perg mit 2:0 und zeigte dabei, dass man zu Recht von vielen Konkurrenten als ganz heißer Titelkandidat angesehen wird. Auch die SU Bad Leonfelden holte einen Auswärtssieg zum Auftakt. Den SV Grün-Weiß Micheldorf rang man dank zweier Tore in der Schlussphase mit 2:1 nieder.

Ein Blick auf die Neulinge

Insgesamt drei Remis brachte die 1. Runde mit sich: 0:0 zwischen dem SV Bad Ischl und der SPG Weißkirchen/Allhaming, 2:2 zwischen der SU St. Martin/M. und der Union Mondsee, 4:4 zwischen dem UFC Rohrbach-Berg und dem ASK St. Valentin. Insbesondere letztgenannte Partie verlief absolut spektakulär. Der Aufsteiger und amtierende Meister der Landesliga Ost aus Rohrbach hatte gegen die Niederösterreicher zur Pause mit 4:2 geführt, ehe man sich in Durchgang zwei noch zwei Treffer fing. Trotzdem zeigte man sich nicht unzufrieden mit dem ersten Auftritt in der OÖ-Liga. Bitterer verlief der Auftakt indes für den zweiten Neuling aus Gmunden. Der Meister der Landesliga West musste sich der SPG Friedburg/Pöndorf geschlagen geben, obwohl man eine ganz starke erste Halbzeit absolviert hatte und zur Pause mit 1:0 in Führung gelegen war. Am Ende stand ein 1:4 auf der Anzeigetafel. Während der UFC Rohrbach-Berg am kommenden Wochenende zum Derby nach Pregarten reisen muss, empfängt der SV Gmundner Milch auf eigener Anlage die DSG Union Perg.

