OÖ-Liga 24/25: Analyse – Das war Spieltag 2

Die 2. Runde der LT1 OÖ-Liga ist Geschichte. Sie wurde am vergangenen Wochenende ausgetragen und brachte spektakuläre Matches sowie erste Erkenntnisse in Sachen Zwischenklassement mit sich. Ligaportal.at blickt in der Analyse noch einmal zurück.

Neuer Tabellenführer

Der UFC Ostermiething ist der zweite Spitzenreiter in der noch jungen OÖ-Liga-Saison. Die Braunauer schlugen in der 2. Runde die SPG Weißkirchen/Allhaming auswärts mit 3:1 und halten somit beim Punktmaximum. Selbiges trifft auf die ersten Verfolger zu: Der Zweite des Rankings aus Bad Schallerbach gewann am vergangenen Freitag mit 1:0 in St. Valentin. Es war der zweite Dreier ohne Gegentreffer in dieser Spielzeit. Auf Rang drei folgt die SU Bad Leonfelden, die ebenfalls schon sechs Zähler am Konto hat. Nach dem 2:1 in Micheldorf zum Auftakt legte man nun ein spektakuläres 3:2 auf eigener Anlage gegen die Truppe aus Friedburg nach.

Premierensieg

Ebenfalls noch ungeschlagen ist der Vierte SU St. Martin/M., der am vergangenen Freitag seinen ersten vollen Erfolg in dieser Saison eintütete. In Dietach siegte man mit 2:0. Somit hat man gute vier Zähler auf dem Konto. Auch die DSG Union Perg und die SPG Edelweiss/Neue Heimat nutzten den zweiten Matchtag, um den Premierensieg in dieser Spielzeit zu holen. Beide gaben damit auch die perfekte Antwort auf jeweils empfindliche Auftaktniederlagen. Während die Perger beim Aufsteiger und amtierenden Meister der Landesliga West aus Gmunden durch ein spätes Tor mit 1:0 gewannen, zwangen die Linzer auf eigener Anlage trotz eines 0:1-Pausenrückstands den SV Grün-Weiß Micheldorf mit 3:1 in die Knie.

Fehlstart

Mit dem SV Grün-Weiß Micheldorf und dem SV Gmundner Milch gibt es zwei Teams, die nach zwei Runden noch ohne Punkte dastehen. Dass dieser Umstand ausgerechnet auf den Ligadino, der eine grundsätzlich stabile Vorsaison absolviert hatte, und den ambitionierten Neuling aus Gmunden zutrifft, war vor dem Start der Spielzeit nicht unbedingt zu erwarten. Was ebenfalls bei beiden Mannschaften zu beobachten ist: Man zeigt über weite Strecken gute Leistungen, verpasst es aber aufgrund mangelnder Effizienz, sich dafür zu belohnen. Die Micheldorfer bekommen es in der 3. Runde auf heimischem Rasen mit der SPG Friedburg/Pöndorf zu tun, die Gmundner müssen nach St. Martin/M. reisen.

